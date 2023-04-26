饗賓餐旅旗下被經濟部屢次認證年度台菜的「真珠台灣佳味」、滿足口慾療癒身心的「小福利麻辣鍋」，4月26日於新北巿新店區最大美食商場「京站時尚廣場小碧潭店」同時開幕，緊接著4月27日真珠插旗台中巿三井集團首座大型購物園區「台中三井LaLaport」北館5樓，正式營運。

「真珠」精挑台灣在地的各式優質海陸食材，熱門人氣料理真功夫炒米粉、油條蔭豉鮮蚵、鹽焗雙醬雞等。小福利嚴選頂級和牛、鮮香麻辣四種各具特色的獨門湯底、主廚特製十八香沙茶醬、軟嫩入味鴨血豆腐及各式鮮物等，一鍋到底老少都滿足。開幕期間，真珠和小福利特推出各式優惠。

京站小碧潭店被稱為「新店人灶咖」，位在5樓的「真珠」共100坪、136個座位，復古室裝風格融合玩味童趣。而全台第一間三井集團操刀的全新大型購物中心「台中三井LaLaport」，集結購物、餐飲、娛樂等打造一站式購物行程，位於北館5樓的真珠LaLaport台中店共130坪169個座位，運用藍、橘大膽撞色，結合品牌圖騰壁畫與霓虹燈意象，展現新潮復古的「真珠」新一代店型。

歡慶真珠接連開幕，特推LaLaport店、小碧潭店 開幕限定優惠：第一重：尋找「真珠」5/31前，到LaLaport店/小碧潭店內用者姓名內有「真ㄓㄣ 珠ㄓㄨ 」任一字（可同音），內用滿$2,000出示證件 #送蒜蓉鮮蝦粄條乙份！第二重：請你呷涼！5/31前，到LaLaport店/小碧潭店內用於「Facebook/Instagram公開打卡/Google評論5顆星（擇1）」#送寶島仙草奶凍乙份。

位於京站小碧潭5樓的小福利麻辣鍋共102坪、202個座位。小碧潭店以中藥行為概念主軸，將中藥行的復古元素結合現代摩登設計，室裝上讓人忍不住一探究竟的趣味元素，像是木作中藥櫃設計、搭配各式用餐俏皮標語；餐點上也帶出現代中藥行食補療癒的概念，小福利嚴選頂級現切和牛，精涮師推薦和牛涮5秒最好吃。

湯底是火鍋的靈魂，小福利四種特色湯底滿足不同族群的味蕾需求，「經典麻辣」糅合26種中藥材，麻辣順口、層次豐富，涮和牛最合適；「鮮香汕頭」以新鮮大骨、多種蔬菜加上祕製海鮮乾貨熬出醇厚鮮味。「蒜香豚骨」豚大骨熬煮而成的乳白湯汁加上蒜頭和蛤蠣，鮮味十足。春季新湯底「輕蔬番茄」，番茄的酸甜和蔬菜的甜，舒適爽口，涮煮海鮮，鮮味更升級。此外，小碧潭店還多了數道限定食材，像是十八香小酥肉、甜潤冰糖燉梨、咕溜仙草凍、花椒白桃烏龍冷泡茶等和麻辣鍋合拍的限定料理，等你一起來小碧潭店嘗鮮。

5月31日前只要到小福利小碧潭店內用，立馬好康3重送：第1重，打卡好評送，凡點898和牛套餐，FB/IG打卡就送北海道生食級干貝；第2重，估狗五星送，Google評論5顆星，送平日4人同行798元升級898元和牛套餐優惠券。第3重，加入會員送，來店用餐並加入iEAT會員，累積品牌集點卡送500元，再抽最高平日898雙人餐券。