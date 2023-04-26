獎學金簽約儀式由國立屏東大學校長陳永森，以及寶島陽光執行長卓國良共同出席簽署。未來將由屏東大學推薦委員會審定推薦名單，凡具正式學籍學生、學期總成績八十分以上、每科目均及格，且同一學年未重複報名者，即符合資格。屆時依相關加分項目，例如弱勢證明、環境永續相關計畫書或競賽等等，經由寶島陽光進行決選，每學期各5位學生，每人3萬元獎學金。

寶島陽光再生能源在屏東已併網的光電案場總裝置容量達到51MW，至今更陸續投入了20億以上資金。2023年更成立屏東辦公室，擴大案場投資與加強維運管理。執行長卓國良表示，這次贊助獎學金計畫對寶島陽光而言是重要的里程碑，屏東大學是我們承攬教育部標案的案場之一，過去也曾向屏東大學承租推廣中心，做為南部臨時辦公室。在台灣能源轉型的路上，寶島陽光很榮幸與屏東大學一起攜手前行。

寶島陽光再生能源除了致力開拓綠能發展，更加重視社會責任、關心人才培育。這次獎學金贊助合作，希望藉由獎學金略盡棉薄之力，為成績優異且需要幫助的學生給予支持。國立屏東大學校長陳永森表示，屏東大學屋頂型發電量已經達到2.5MW，在邁向永續校園的過程中，寶島陽光再生能源是不可或缺的夥伴。這次合作不但讓學生獲得獎學金實質幫助，也為學生提供一個難得的機會，能夠接觸到這個全球正快速發展的產業。