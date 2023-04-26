觀察者網26日報導，跟大陸國務院總理同名同姓的西安急救中心前黨總支副書記、主任李強，先前因嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。陝西省紀委監委網站25日再次點名，指這個李強在疫情防控關鍵時期，明知有大量急救電話未被接入、救援車輛嚴重短缺，仍麻木不仁，上班時間玩網路遊戲，罪加一等。

陝西省紀委監委網站，陝西省紀委監委對6起違反中央八項規定精神典型問題進行公開通報，李強再被點名。指出李強2014年至2021年，先後收受管理和服務對象所送禮品、禮金折合共計6萬餘元人民幣；接受管理和服務對象安排的宴請；在疫情防控關鍵時期，明知有大量急救電話未被接入、救援車輛嚴重短缺，仍麻木不仁，上班時間玩網路遊戲。李強還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

2022年1月，時任西安市急救中心黨總支副書記、主任李強因西安高新醫院發生的孕產婦流產事件受到黨內警告處分。

同年7月，陝西省紀委監委官網發布的「雙開」通報指出，李強在涉及民眾生命安全的緊急時刻，罔顧群眾合理訴求，給民眾生命安全帶來重大風險隱患；違反工作紀律，不正確履行職責，長期沉迷手機遊戲，作風鬆弛懈怠，在西安市衛健系統形成不良風氣，對西安市疫情防控工作造成嚴重負面影響和不良後果；違反生活紀律，追求低級趣味。李強喪失紀法底線，在西安疫情防控的關鍵時期，工作嚴重不負責任，引發多起重大負面網路輿情，造成惡劣社會影響等。