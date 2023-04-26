壽山動物園是南部地區最大的動物園，也是許多民眾共同的親子回憶，自2022年12月新動物園運動完工重新開放後，距今四個月已突破50萬參觀人次！高雄市政府利用疫情期間推動「新動物園運動」即以提升動物福址為核心，積極改善動物圈養環境，同時努力達到現代動物園存在目標——兼具動物保護保育與人類生命教育之功能與意義。

空橋上的擴張網減少動物與人類直視，遊客透過觀察窗口認識動物。(高雄市觀光局提供)

觀光局表示，新動物園運動以打造「動物友善之地」為主要目標，將動物內舍變得明亮通風，人類則以不驚擾的方式近距離觀察動物，在提升動物福利與保育的同時，也兼顧人類生命教育之目標。工程規劃設計期間，以公民參與模式採納多方建議，邀集國內野生動物領域專家及動物保育團體召開說明會提供寶貴意見，虛心接納並納入規劃設計，完工後特別邀請專家學者等代表至園區獸舍參觀，提供寶貴意見，期使對園區與動物圈養能有更好的環境。

壽山動物園除保育動物外更兼具生命教育功能，圖為動完嚴重眼疾的高齡非洲獅「二哥」。(高雄市觀光局提供)

新動物園運動總經費5.5億元，由市府與企業攜手、公私協力共同打造新動物園。依照102年所訂定的「高雄市壽山動物園動物認養辦法」第8條，由認養人指定用途，捐款改善動物圈養環境或展場更新，以提升園內圈養動物的福祉。此外，為兼顧遊客服務品質提升，市府也投入預算改善遊憩環境介面，包含入口意象及親水廣場等。改造工程獲得專家學者正面評價，更榮獲2022工程金質獎專業肯定。

專家學者參訪壽山動物園給予高度肯定(高雄市觀光局提供)

像是為提供黑猩猩更佳的棲地環境，規劃上參考當代新型態之巨猿類展示設計，將黑猩猩移至更好的開放棲地，而原先的黑猩猩巨型鐵籠展示空間，則將改造為室內用餐空間，營造壽山動物園為人猴共存的友善環境，民眾進入鐵籠換位思考，打造前所未有、具反思及教育意義的特殊環境。

「新動物園運動」以提升動物福祉為核心，致力於動物獸舍及 棲息環境改善，完工後特別邀請獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者等代表至園區獸舍參觀，提供專業建議與指導；受邀專家學 者均對於改造後的動物圈養環境予以高度肯定。未來市府將持續提升動物福祉、精進相關作為，積極推廣生命教育與動物保護觀念；讓動物能在壽山動物園自在生活，也為市民帶來更多美好回憶。