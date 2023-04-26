立法院教育文化委員會26日審查公共電視法條文修正草案，行政院版將公視董監事選任門檻從現行四分之三，調整為三分之二以上同意，國民黨團認為降低門檻是「明修棧道暗度陳倉」恐令公視失去獨立性流於大內宣。教文會將議程調整為26日完成詢答，27日再進行法案逐條審查。

文化部長史哲報告指出，就公視董監事選任門檻，原公視董監事門檻，經多年實務運作，無論任何政黨執政皆遇有無法如期完成選任的情況，如第5屆延宕968天，第7屆966天，造成無法穩定經營。立委鄭正鈐質疑指出，人選延宕並非高門檻導致，而是「行政部門推出的人選沒有說服力，為程序而丟掉公視的公共性是本末倒置。」

鄭正鈐認為，公視董監事的選任高門檻正是讓行政部分不能霸道野蠻的關鍵，若下修恐讓公視無法獨立於政黨的影響；立委李德維也指出，當初董監事的高門檻是在民進黨在野時強力要求的，而今20多年過去卻反而要求降低門檻，文化部長應代表執政黨和行政院，向全民道歉！

鄭正鈐也指出，若公視修法流於「假改革真酬庸」，修法鬆綁每年9億元上限的捐贈經費恐成為問題。主委張廖萬堅指出，韓國總統尹錫悅訪問美國， Netflix執行長宣布會投資25億美金在韓國影視產業，等於是3年半的文化部總預算，台灣如何能在相對低的預算下誕生「台流」？史哲強調若不投資自己，不建構好基礎建設，不可能期待外國人投資。立委黃國書進而詢問，若鬆綁上限，文化部預計挹注多少預算？史哲表示：「補助30億起跳是必然」。

立委鄭麗文指出，不論公視董監事選任門檻降低或是要把預算提高，甚至「TaiwanPlus」成立時毫無法源，她表示：「先上車後補票，過程仍很重要！」她指出長期以來公視績效差，且「TaiwanPlus」App去年總下載數僅10萬，是原目標的十分之一，即使下修目標，至今的累積下載數也只有14萬遠不及目標數。她質疑：「愈來愈多聲音說公視廢掉算了，現在修法是要花更多的錢，但是對的方向嗎？還是成為無底洞？」

鄭麗文指出，各電視台平台都是上百萬讚起跳，公視僅44萬，她強調若看得到修法後的潛力自然支持，但公視到底能拿出什麼改革方案，未來的策略如何，至今都看不到。「為了支持公共電視而支持公共電視，真的會手軟支持不下去」希望即便修法後仍應邀集學者專家、業界人士進行公聽會，共同討論如何幫公視發展。