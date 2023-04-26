國台辦今日證實台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）因涉嫌從事危害國家安全活動，正在由大陸國家安全機關進行調查。邱太三26日表示，會去了解對岸相關單位目前進行到哪個調查階段，同時也會尊重家屬意見，並做私下的協助。

富察3月到大陸辦理註銷戶籍手續，但卻失聯至今，也傳出在上海遭到拘捕，國台辦今日證實，李延賀因涉嫌從事危害國家安全活動，正在由大陸國家安全機關進行調查中，強調會保障個人合法權益。

邱太三在立院內政委員會受訪時指出，我們無法了解中共在每個階段的機制，就像楊智淵被監視居住，從我方來看，這就是個人自由受到影響，但從對岸來看，國安單位有這樣的權限，檢察官也無法置喙；我們會去了解對岸相關單位現在的調查階段為何。

而富察遭拘捕案經國台辦宣布後浮上檯面，邱太三直呼「很好」，但也會跟家屬做商討，看如何分工、處理，因他們都遭到來自對岸「被忠告」與警告，會尊重家屬意見。陸委會仍需相關情資，不做貿然聯想與猜測，來幫家屬做私下的協助。