2020年4月26日林森錢櫃大火，造成6死67傷慘案，迄今滿3周年。（本報資料照片）

當年林森錢櫃大火，火場如同廢墟。（本報資料照片）

對面高樓拍下林森錢櫃大火時，黑煙大量竄出。（民眾提供）

2020年4月26日，一個平凡的周日上午，台北市林森北路顯得空盪，走在路上的，多半是喝通宵準備回家補眠的紅男綠女。10時57分，林森錢櫃KTV突竄大量火煙，有人甚至掛在高樓牆外求援，消防局接獲大量報案，包含雲梯車在內的200多名警、義消趕往搶救，最終仍造成6死、67輕重傷的慘劇。

甚至有受困者被濃煙嗆得受不了，探出窗外求救。（本報資料照片）

3年後，林森錢櫃已裝潢翻新，重新營業。（胡欣男攝）

這是1996年《建築法》修正後，最嚴重的公共安全事件，迄今滿3周年，案發當下，北市府勒令錢櫃停業，接受司法調查與公安檢驗，停業2年多的錢櫃，已在去年底，從火場廢墟，翻新重開幕，一樣矗立在林森北精華地帶夜夜笙歌。不過這場大火的官司卻還沒結束，包含錢櫃老闆練台生在內的7人遭起訴，案子仍在台北地院審理。

當時錢櫃正在裝修新電梯，起火點就在5樓電梯施工處旁的儲藏室。上午9時7分，裝設電梯工程的工頭，進入5樓供儲藏室用的包廂內，將「雷射測距儀」的電池插上插座充電，10時52分儲藏室發出火光。10時53分，儲藏室門口冒煙，此後火勢一發不可收拾，隨施工的電梯天井，一路往上竄，最後喪命的，都是往上逃到9樓被嗆死。其中有名死者是錢櫃吧台的員工，其餘都是消費者。

台北地檢經近半年偵辦， 認定是包商王聖傑充電不當，引發火警，10月依違反《消防法》、《 職業安全衛生法》、過失致死等5罪，起訴錢櫃公司董事長練台生及王聖傑等7人，以及經營錢櫃林森店的迪廣公司。身為消防管理權人的練台生因違反消防法規定發生死亡災害，依法最重可判7年徒刑。

除練台生和王聖傑，另外5名起訴被告，包括林森店長翁珮雯、副店長張惠純、高級襄理也是林森店年度消防防護計畫製作人陳思宏、防火管理人謝勇奎、錢櫃公司工程部工程師黃思銘。

檢方起訴指出，錢櫃林森店2018年決定以3990萬元經費，增加電梯進行改建工程，並經董事長練台生專案簽准，向台北市建管處申請變更使用獲准後，錢櫃指派工程師黃思銘在現場監工，施工後陸續關閉各施工樓層的撒水系統閘閥、關閉複合式受信主機的電源、關閉消防幫浦電源等。

錢櫃為顧及2020年初爆發新冠肺炎疫情，造成來客數下降，錢櫃邊施工邊營業。但是該店的年度消防防護計畫是由陳思宏以往年「 例稿」，私下填寫不知情幹部為協助防火負責人虛應消防局檢查，並無落實。

當年第1季錢櫃林森店消防保養維護時，就被發現探測器、照明燈故障等違規，3月30日消防局年度安檢時，發現錢櫃林森店內施工，還告知黃思銘應依規定提報施工中消防防護計畫，只是包括練台生在內的錢櫃高層，仍未落實消防設備的維護運作。

最後因包商施工時充電，卻未注意操作而發生大火，現場消防設備未起作用，最後造成6死、67 傷慘劇。

練台生的律師曾說過，本案和解金額已達8000萬元。而練去年12月再被北院重做裁定，從12月17日起延長限制出境、出海8個月，這是他因本案第3度被境管，至今年8月為止。

這起重大公安意外，一審結果何時出爐，練台生等人會面臨怎樣的判決，外界都等著看。