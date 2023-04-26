新北警查獲毒咖啡包 外包裝仿「廖老大」茶飲 12:282023/04/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方路檢查獲仿「廖老大」招牌毒咖啡包。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方路檢查獲仿「廖老大」招牌毒咖啡包。（警方提供） 警方路檢查獲仿「廖老大」招牌毒咖啡包。（警方提供） 新北保安警察大隊日前執行路檢勤務，在中和區攔檢自小客車時，察覺23歲范姓駕駛神色有異，員警檢視車內物品，發現排檔桿異常突出且鬆脫，撥開後赫見一大袋疑似毒品咖啡包，外包裝竟是仿「廖老大」茶飲，經現場測試，確認含毒品成分，遂將范男逮捕偵辦。 新北警查獲毒咖啡包 外包裝仿「廖老大」茶飲 訂閱影音： 中時新聞網 警方共查獲毒咖啡包36包，其中26包是以知名連鎖茶飲店「廖老大」招牌包裝，試圖躲避警方查緝，洪嫌否認販賣，辯稱買來自己飲用。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將洪嫌移送新北地檢偵辦，並向上追查毒品來源。 ★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！ #廖老大 #毒咖啡 #茶飲 #保大 #路檢 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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