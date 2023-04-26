警方路檢查獲仿「廖老大」招牌毒咖啡包。（警方提供）

警方路檢查獲仿「廖老大」招牌毒咖啡包。（警方提供）

新北保安警察大隊日前執行路檢勤務，在中和區攔檢自小客車時，察覺23歲范姓駕駛神色有異，員警檢視車內物品，發現排檔桿異常突出且鬆脫，撥開後赫見一大袋疑似毒品咖啡包，外包裝竟是仿「廖老大」茶飲，經現場測試，確認含毒品成分，遂將范男逮捕偵辦。

新北警查獲毒咖啡包 外包裝仿「廖老大」茶飲

警方共查獲毒咖啡包36包，其中26包是以知名連鎖茶飲店「廖老大」招牌包裝，試圖躲避警方查緝，洪嫌否認販賣，辯稱買來自己飲用。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將洪嫌移送新北地檢偵辦，並向上追查毒品來源。

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