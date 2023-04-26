國家安全局長蔡明彥今天在立法院答詢時證實，台灣目前與五眼聯盟有實際且即時性的情報交流，同時國安局大幅更新電腦設備，未來也會透過保密系統與五眼聯盟接軌。

蔡明彥上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「中共複合式威脅對國家安全之影響」，並備質詢。

五眼聯盟是由5個國家所組成的情報聯盟，在英美協定下組成國際情報分享團體，成員國包括：澳大利亞、加拿大、紐西蘭、英國和美國。

國民黨立委陳以信質詢，國安局近年大幅更新電腦設備，與國外情報機構設備有相仿之處，尤其外界關心台美情報合作，而美國更是五眼聯盟情報機制的一環，國安局此次更新電腦設備，未來如果要跟五眼聯盟合作，是否能夠接軌。

蔡明彥答詢指出，除實體情報交流，情報合作也具即時性，如何建立網路即時通報及聯繫機制，國安局因此編列預算更新裝備。至於國安局新設備能否對接五眼聯盟即時性情報，蔡明彥表示，會透過保密系統。

而台灣目前是否已經與五眼聯盟實際交換情報，蔡明彥答詢說，「有，即時性的」。（編輯：郭無患）1120426