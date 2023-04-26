美國白宮宣布，總統拜登將於5月19日至21日出席在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會，接著於5月24日赴澳洲參加「四方安全對話」（Quad）峰會。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中說，G7峰會議程包括俄羅斯與烏克蘭的戰爭、全球糧食和氣候危機，以及「確保廣泛且具彈性的經濟成長」。

G7成員國包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國。廣島是人類史上第一個遭受核武攻擊的城市，日本首相岸田文雄曾說，他希望裁減核武能成為討論重點之一。

根據白宮聲明，拜登也將於5月24日赴澳洲雪梨出席「四方安全對話」峰會；這個戰略安全團體成立目的是防範中國在亞洲太平洋地區的軍事野心，成員包括美國、澳洲、日本和印度。

尚皮耶說，領袖們將討論如何「在重要新興技術、優質基礎建設、全球衛生、氣候變遷、海域意識等議題上深化合作」。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布2023年「四方安全對話」峰會於5月24日在雪梨召開，這將是4國領袖第3次出席實體會議。

他說，領袖們將討論「四方安全對話」如何與其他夥伴和東南亞國家協會（ASEAN）、太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）等區域組織聯手加強合作，促進區域發展。

艾班尼斯還說，他規劃於美國下半年主辦亞太經濟合作會議（APEC）時前往訪問。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1120426