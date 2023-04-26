林襄是中職樂天啦啦隊中人氣最高的成員，不過南韓啦啦隊女神李多慧正式加盟「樂天女孩」並在14日初登場應援後，兩女時常被拿來比較。近日，林襄和好友飛到南韓旅遊，想不到才第一站就發生慘況，疑遭當地司機噱錢。

林襄25日在IG限時動態PO多篇到南韓觀光的行程，只見4女下飛機後，透過Uber APP叫了台車，想從第二航廈移動到首爾市區，原本預估的金額為46400至58800韓元（約1066至1351元新台幣），疑因語言不通，司機不想用英文與她們溝通，甚至還被加價8萬韓元（約1834元新台幣）的車資，讓同行的友人氣到發IG抱怨：「我們第一站就要被薛（噱）了嗎？」林襄也轉PO這則到動態。

雖然首站就有小插曲，但不影響林襄的好心情，大啖當地的熱狗、燒肉、生牛肉、活章魚、雞蛋羹、大醬湯等美食，三天入住的飯店房間也很寬敞，擁有兩房一廳、開放式廚房等格局；此外，林襄聽到店家播放BLACKPINK成員Jisoo的新歌《FLOWER》，激起跳舞細胞，當街跳起「開花舞」，還被韓國粉絲認出。

今日，林襄和好友租借梨花校服，到大型遊樂園樂天世界玩一波，只見林襄身穿白襯衫、灰色百褶裙，搭配灰色背心，虧好友像是「會霸凌我的學妹。」