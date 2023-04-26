當年林森錢櫃大火，火場如同廢墟。（本報資料照片）

對面高樓拍下林森錢櫃大火時，黑煙大量竄出。（民眾提供）

3年前的今天，2020年4月26日，林森北路錢櫃KTV遭逢1996年《建築法》修正後，最嚴重的大火公安意外，一個電梯施工包商的充電疏忽，加上該店消防防火設備的疏漏，一連串「人禍」導致火煙狂竄，造成6死67傷慘案。那天坐在中山分局中二派出所值班台的警員回憶，當時不斷有求助電話湧進派出所，說錢櫃整間都是煙，拜託快去救他們，他走出派出所抬頭一望，「慘了，林森北路都被黑煙籠罩！」

甚至有受困者被濃煙嗆得受不了，探出窗外求救。（本報資料照片）

3年後，林森錢櫃已裝潢翻新，重新營業。（胡欣男攝）

當天10時57分，林森錢櫃KTV突然竄出大量火煙，有人甚至掛在7樓牆外求援，樓下民眾高呼：「別跳！」消防局接獲大量報案，包含雲梯車在內各式救災車輛，出動200多名警、義消趕往搶救，最終仍造成6死、67輕重傷的慘劇，喪命的都是往上逃生到9樓被嗆死，其中1人是錢櫃吧台員工，其餘都是消費者。

除林姓員工之外，其他罹難者，原本趁週末假期開心K歌歡唱，通宵到上午還沒來得及回家補眠，就因錢櫃大火永遠回不了家。大火讓6個家庭天人永隔，逃生過程也發生許多令人鼻酸的故事。

其中一位死者林姓竹科工程師，在火警發生後，在一片漆黑的濃煙中，躲包廂打電話給父親訣別，「爸媽，KTV失火，濃煙好大，我逃不出去了…」邊說邊直呼「好燙」、「無法呼吸了」，父母聽他逐漸失去 氣息，最後電話斷訊，成為人生最後的一通電話，其父母悲痛不己 、幾近崩潰。

另名葬身火場的周姓女子剛好36歲生日，友人替她辦慶生趴，怎知遇上死劫，生日變忌日，周女弟弟得知姊姊死訊，跪在警局前痛哭失聲，道盡生離死別。員警回憶，周弟一進派出所就雙膝一軟下跪痛哭，直呼「姊姊啊！」他哭說 ，姊弟倆感情好，他已計畫要送姊姊轎車當生日禮物，沒想到生日成忌日。

此外，唯一喪命的錢櫃員工林姓男子，小孩剛滿周歲，就此天倫夢碎。那天林妻語氣顫抖說，林在錢櫃工作16年，正職薪水3萬多，努力工作養活一家，死在火場，錢櫃竟整天都沒一聲慰問，要求司法一定要查明真相。

她說，錢櫃規定上班手機要統一保管，老公可能是在吧台工作，明明已濃煙密布，卻沒手機能報警求救。她痛批，若錢櫃電梯施工，店家為何堅持營業，若歇業，老公就不會死於非命。

那天也有許多人開IG直播求助，1名男子語氣急促直呼：「整間都是煙，停電，707林森錢櫃救我！」派出所也被求助電話打爆，員警接電話接到手軟，表示已配合消防隊前往搶救，並不斷提醒受困者拿毛巾沾溼塞住包廂門縫，避免濃煙進入，等待救援。有人就因此獲救，躲過死劫。

3年了，該案司法訴訟還在進行，一審都還沒宣判，店家也浴火重生翻新開幕。不過回憶起當天的救援、偵辦，警察與消防都說這是公共安全慘痛的教訓，不能遺忘。