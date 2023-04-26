台電代理董事長曾文生昨（25）日突然表示，現行備轉率10％才代表供電充裕，但其實只要有大約280萬瓩容量就夠，因此打算修改「備轉容量率」的標準，且提案已送至電力可靠辦公室討論，引起各界質疑是否缺電，國民黨立委洪孟楷也酸，乾脆把紅、黃、黑燈全數取消，全部改成執政黨喜歡的綠色就好。

洪孟楷今日在臉書表示，日前剛傳出台電以高價購電來避免缺電，馬上就傳出要改備轉容量的燈號，給人一種此地無銀三百兩的感覺，「沒有解決電力的問題，更改呈現方式，把頭埋進土裏難道就能有電？」

「怕缺電就改燈號，這是什麼鴕鳥心態！」洪孟楷質疑，就算能源政策不面對，缺電狀況仍然會持續發生，若真的要改，乾脆直接把紅、黃、黑燈全數取消，以後只用執政黨喜愛的綠色來呈現，分為淺綠、中綠及深綠算了。

洪孟楷強調，缺電改燈號已經不是治標或是治本的問題，而是直接放棄治療，「請經濟部誠實面對國人，今年到底缺多少電？會不會再發生全台跳電！」