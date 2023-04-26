高齡80歲的美國總統拜登昨（25）日宣布再戰2024，前總統川普旋即回嗆他是「美國史上最爛總統」。川普的說法遭到美媒打臉，根據學者評比，在美國總統排名中，川普幾乎墊底，排名倒數第三。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，拜登昨日發布3分鐘競選短片，宣布與副總統賀錦麗（Kamala Harris）搭檔尋求連任，隨後川普競選團隊也發布4分鐘短片回擊，76歲川普在影片中痛批拜登是「美國史上最爛總統」，稱拜登宣布競選將會有「反效果」，呼籲支持者捐款，助他打敗拜登。

President Donald J. Trump Releases Web Video Addressing Joe Biden’s Announcement pic.twitter.com/MVPLIhdx24 — Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 25, 2023

他說：「喬．拜登─美國史上最爛的總統─正式宣布競選連任。絕望喬的特殊利益捐款人今天花了數百萬美元展開拜登的競選活動，讓他們的腐敗傀儡留在白宮。但有了你們的協助，今天將會是他的任期開始結束的時刻。」

川普的回擊影片公開後，《華盛頓郵報》（The Washington Post）隨即進行事實查核，尤其形容川普在影片開頭所說，「一併檢視美國史上最糟的5任總統，他們對我們國家造成的傷害還不及喬．拜登幾年內造成的傷害」這一段話是誇大其辭。

《華郵》引述美國謝納學院研究中心（Siena College Research Institute）2022年9月一篇由歷史、政治學者排序美國史上最棒及最爛總統的調查，指出川普排名第43，為倒數第3名，拜登排名第19，前一名為雷根，後一名為老布希（George H.W.Bush）。

不過川普至今仍是共和黨內最有總統相的參選人，根據市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）昨日公布的共和黨民調，川普拉開與明日之星、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的差距，獲得58%支持率，以37個百分點大贏迪尚特的21%，也領先前副總統彭斯（Mike Pence）的7%，目前迪尚特及彭斯都尚未宣布投入競選。

「晨間諮詢」指出，這是自2022年12月該機構進行調查以來，川普對迪尚特的最大幅度領先。