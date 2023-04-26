一名58歲女子10多年來總是容易疲累、頭暈頭痛，原以為是貧血引起，後續經常住院接受輸血，但未能找到病因，之後就醫檢查才發現，原來是因為罹患特殊疾病「骨髓纖維化」。醫師表示，此為罕見的造血成功能異常疾病，延誤治療可能惡化成血癌、危及生命。

烏日林新醫院血液腫瘤科主任林增熙表示，該女子20年前曾抽血檢查發現血小板數超標，因當時沒有特別症狀，只覺得非常容易疲倦，曾服用降血小板藥物一段時間，之後未繼續治療，此次就醫檢查才發現，有CALR第二型基因突變，鐵質超過4000ng/ml（正常值為250以下），是血液疾病引起，隔天立即安排骨髓穿刺檢查，診斷為骨髓纖維化。

林增熙表示，此病是一種罕見的造血成功能異常疾病，由於慢性骨髓細胞過度增生引起纖維化後，造血細胞無法正常地在骨髓裡生長，導致造血功能轉移至脾臟及肝臟等組織；好發於50～80歲以上者，分為原發性、繼發性，其中繼發性主要是由「真性紅血球增多症」或「血小板增多症」引起的骨髓纖維化，該女子即為繼發性骨髓纖維化，如果延誤治療可能惡化成血癌甚至危及性命。

他並表示，骨髓纖維化症狀包括疲勞、易飽、腹部不適、注意力不集中、夜間盜汗、搔癢、骨頭疼痛等，若患者一直未查出是骨髓纖維化引起，恐因貧血持續接受輸血治療，讓體內鐵質含量升高，間接皆引起脾臟腫大，脾臟腫大會加重貧血，造成惡性循環。