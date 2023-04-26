塑化劑無所不在，家醫科醫師李思賢表示，塑化劑不只容易導致荷爾蒙相關的癌症，還會引起早產、精蟲品質下降、肥胖、糖尿病等問題，甚至影響孩童的生殖、免疫及神經系統發育。

李思賢在臉書發文指出，塑化劑能夠增加材質柔軟性、延展性，最常見的塑化劑是鄰苯二甲酸酯類，常出現在平常不會注意的地方，像是衣服、鞋子、皮帶、手套、油漆、塑膠地板、保鮮盒、保鮮膜、沙發、玩具、雨衣、電線等，甚至連呼吸的空氣都有。

塑化劑對人體危害大，李思賢表示，塑化劑不只容易導致荷爾蒙相關的癌症，像是乳癌、卵巢癌、攝護腺癌、睪丸癌、甲狀腺癌，還會引起早產、精蟲品質下降、肥胖、糖尿病等問題；另外，也可能影響孩童的生殖、免疫及神經系統發育。

李思賢直言，塑化劑最恐怖的地方在於它是慢性的毒物質，等到發現的時候通常疾病已經發展一段時間；不過民眾不用過度擔心，因為身體有基本的排毒能力，除了一些很毒的物質（像是多氯聯苯），大部分的毒素都可以從流汗、排便、排尿排出，只是需要時間。

李思賢表示，生活習慣完全避開塑化劑來源，還是會接觸到，因為塑膠在垃圾掩埋和焚化後，會滲透到自然環境中，只能在生活中盡量避開。他建議減少外食、少用化妝品和定型液、避免微波塑膠餐盒、使用不鏽鋼杯或玻璃杯、減少塑膠袋和食材的接觸、衣物選擇棉質為主、定期清潔家中灰塵，都能遠離塑化劑。

另外，李思賢提醒，應避免在餐盒中加入橄欖油，因為橄欖油可能會溶出餐盒中不好的塑化劑。