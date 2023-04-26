佐藤健苦練中文自我介紹，展現超敬業精神。（黑松提供）

佐藤健十分榮幸能夠成為代言人，喝了茶之後也覺得相當好喝。（黑松提供）

34歲日本男神佐藤健日前接下知名茶飲品牌代言，暌違3年再度登台拍攝廣告，訪台期間他也搶先在擁有超過500萬粉絲的LINE官方帳號自己佇立於盛開的粉色繁花間的片段，在廣大粉絲的殷切期盼下，拍攝花絮終於公開，佐藤健不只用台語「打給厚」親切打招呼，更許願想將台灣茶打包回日本，現場也苦練中文自我介紹，展現超敬業精神。

佐藤健拍攝廣告珍貴畫面曝光 「打給厚」問候台粉超親切

花絮中除了能看到他認真練習多次中文的真摯模樣外，也收錄訪問內容，還佐藤健回憶起3月27日抵台時粉絲讀接機盛況，直言「沒想到有這麼多人來機場接機，讓我感到非常溫暖和開心」，對於台灣粉絲的熱情迎接表達誠摯謝意，也表示十分榮幸且高興可以以代言人的身分訪台，更大讚台灣人嚴謹的工作態度以及對於作品的堅持非常令人印象深刻。

廣告片於5月2日（二）下午6點在西門德立莊、市府轉運站、信義世貿101、台北車站M8、圓山轉運站等也將在戶外大螢幕搶先播映。另外，活動當天前往西門捷運站3號出口領取任務小卡，觀賞在西門德立莊電視牆播出的全新廣告並完成現場社群打卡指定任務，就有機會獲得佐藤健獨家限量海報。