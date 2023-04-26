警方在音箱內查獲多包毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

查扣942包毒品咖啡、18包愷他命、4包安非他命等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄警方在汽車旅館查獲一對情侶涉嫌販毒，並在車上的音箱中查獲大量毒品咖啡包。據了解，翁女疑似批購毒品後，找代工幫忙分裝毒品咖啡包，及上網貼販毒訊息，還由少年當「小蜜蜂」送毒品，分工縝密。

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵六隊日前據報，發現有人在微信通訊軟體貼出「急拋飲料」，熟悉門路的人知道是賣毒品咖啡包訊息，下單後便有「小蜜蜂」把毒品送到指定交易地點。經蒐證多時，警方在高雄市鳳山區某汽車旅館，查獲28歲翁姓女子與29歲邱姓男子涉嫌販毒，並在車上的音箱中，查獲680包毒品咖啡包。

警方除在翁女前金區租屋處，發現少許毒品，也在前鎮區一處公寓住宅內發現成了毒品分裝場。據悉，她涉嫌買進毒品原料及分裝袋，由51歲楊姓女子協助分裝毒品，又找來周姓男子、許姓及王姓少年3名小蜜蜂涉嫌在大高雄地區協助送毒、另外，因恐嚇案遭通緝，逃亡5個月的張姓男子則負責在網路貼販毒訊息。

警方一共查扣942包毒品咖啡、18包愷他命、4包安非他命、分裝咖啡包器具及犯罪所得新臺幣26萬餘元。7名犯嫌分別依毒品危害防制條例案、少年事件處理法移請高雄地方檢察署及高雄少年及家事法院偵辦。

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