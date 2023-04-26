日前中國駐法大使盧沙野說「中國人可以決定台灣的命運」，立法院長游錫堃今（26日）接待法國參議院副議長阿蘭．李察參訪宜蘭時表示，台灣是民主自由的國家，國家前途由2300萬人民共同決定，指盧的發言不適當，還在專制威權體系，歐洲已有80餘位國會議員聯署要換掉他，後續中國如何處置會變成指標。

游錫堃今接待法國參議院副議長阿蘭‧李察參訪宜蘭，第一站到國立傳統藝術中心宜蘭園區，媒體問如何看待盧沙野21日在法國LCI電視節目受訪時說，「由中國人決定台灣的命運。盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。

游錫堃表示，全世界都知道台灣是民主國家，都認證台灣是民主的典範，包括美國前國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）也這麼認為；英國《經濟學人》智庫公布台灣為東亞民主指數第一名、自由指數第二名，都是名列前茅，無論如何國家的前途都是由2300萬台灣人共同決定，前總統馬英九也說過這樣的話。

游錫堃指出，盧沙野發言非常不適當，還活在專制威權體系內，他擔任過加拿大與法國的大使，都無法成為一個民主、自由的人物，歐洲已有80餘位國會議員共同聯署要撤換掉他，後續就要看中國政府如何處理，將變成一個重要指標，值得觀察。