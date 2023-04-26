搶攻母親節孝親感恩商機，台北國泰萬怡酒店首度釋出18坪萬怡套房並自即日起推出「歡樂母姐會」母親節限定住房專案，入住當晚可享用MJ Kitchen 的自助晚餐以及隔日自助早餐，同時禮遇Happy Hour無限暢飲兩小時，可在位處14樓的Drift Bar遠眺101高空夜景，享受都會女郎之夜，即日起至5月18日止開放電話預訂，限定周五至周日入住，每日限量兩間，每房每晚15,999元。

將感恩化為言語以及行動，台北國泰萬怡酒店首度推出主打萬怡套房的住宿專案，18坪的時尚寬敞空間，獨立簡約的客廳以及典雅的臥室空間，可偕同女兒或者好姐妹入住。偌大的盥洗空間，讓沐浴及泡澡顯得分外享受。晚間則可至MJ Kitchen 享用甫上市的全新菜單─「春浪海味」，將海洋氣息端上餐桌，以中西日式的多樣化烹調方式，端出各具特色的鮭魚與貝類菜色。大快朵頤一番後，晚間9點至11點，是為了母親們獨家設置的Happy Hour 時段，可前往14樓的Drift Bar來上幾杯風尚獨具的調酒或無酒精特調，伴隨著戶外露台吹來的夏日晚風，體會些許酒精帶來的弛放感受，在微醺時刻談心歡笑。夜裡，在英國百年名床品牌寢具中擁有舒適好眠，翌日早晨享用豐盛的MJ Kitchen自助早餐。

MJ Kitchen也為了感恩媽媽辛勞，推出母親節限定加菜餐期，饕客們於五月第一個周末和第二個周末（5/8~5/9、5/13~5/14），每位成人用餐再加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」，以生蒜與炸過的蒜酥大火快炒出香氣，再加入醬油、話梅以及冰糖燴煮成醬汁，淋在肥嫩的半尾龍蝦後清蒸，甘甜鮮味中帶有蒜香及梅子的甘甜。

【禁止酒駕，開車不喝酒，安全有保障】