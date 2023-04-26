Grace和藝人阿翔（陳秉立）與Grace婚後育有2女1子，時常透過社群分享育兒及日常點滴，兩人近日為小孩的事發生爭執，而Grace竟選擇對阿翔動手，朝他頭部和臉上拍下去，使阿翔瞬間爆怒火。

Grace今（26）日發文透露，昨（25）日晚上孩子睡著後，夫妻倆討論到孩子慢慢長大，空間的規劃和需求也漸漸改變，想要重新輕裝潢。卻因為意見分歧，兩人又蠻急性子且每天討論細節都到很晚，平時好脾氣的阿翔竟面露不耐，並指責他吵架臉色沒有很好。

但此時，Grace透露「神！召喚了一隻幸運地蚊子」，並停在阿翔頭上，於是狠狠給他拍下去，阿翔突面對這舉動非常不悅，怒問「妳在幹嘛啦？」Grace這才急忙道歉，直呼「就有蚊子停在上面嘛！但沒拍到，飛走了…。」最扯的是，後來蚊子又停在阿翔右臉上，這讓Grace嘴角失守，笑問老公「怎麼辦？你要我用手？還是拿電蚊拍？」且慌亂之中蚊子又飛走。

Grace表示已笑到肚子痛，根本吵不下去，更形容「這不是天助我也是什麼！？」而半夜被叮的阿翔後來終於抓到真兇蚊子，他直呼「今天叮的都是我，不是叮你們就好了！」這一句讓Grace認為自己下手太重再次向老公道歉，但她笑稱自己「仍然沒有後悔」。