小春也是首度登上大銀幕，在片中的角色亦正亦邪。（羅永銘攝）

瘦子（左起）、柯有謙、小春昨合體催票房，喊話觀眾進戲院看新片《速命道》。（羅永銘攝）

導演柯有謙和主演瘦子、小春25日合體宣傳新片《速命道》，電影講述「速度可以殺人也可以救人」，以玩命車手和救護車駕駛做為對比，除了賽車娛樂性，劇情更探討學習告別的藝術。聊到生死議題，瘦子說：「我自己的個性比較隨遇而安、比較沒有執著。」對於在台灣一直被討論的安樂死議題，他覺得每個人都有決定自己結局的權力。

其實瘦子跟小春都曾經歷生死關頭的重大車禍，瘦子是騎車載朋友時，輪胎插到水溝裡，整個人飛出去在地上滑行，直到頭撞到障礙物才停下來，當場流了很多血、腿也斷掉了。他被送上救護車時，覺得空調有點冷，想要睡一下，就抓住朋友的手說：「兄弟，如果我死了，寫一首歌紀念我！」沒想到感人的兄弟情畫面被醫護人員打斷，對方冷冷說：「沒關係，累了可以睡一下。」

小春的經驗則是有次給朋友載，自己坐在副駕駛座，因車子是租的，行駛途中驚覺剎車失靈，直接撞上人行道，小春的朋友坐在駕駛座，撞到腰都斷了，還是忍痛把小春從車上拉出來，當時小春的腿也斷了，等他清醒時看到的畫面是整台車子的引擎在著火。

片中有場戲是瘦子在飆車時失去至親手足，人在醫院情緒崩潰，他透露那場戲並沒有哭出來，因為自己是不容易流淚的人。為了融入角色情緒，他前一天特地上網搜尋感人影片，沒想到最後是被一支連鎖速食店的母親節促銷廣告惹哭，他說廣告主角是一個離鄉背井到外縣市速食店打工的人，在母親節這天同事們串通好把主角的媽媽帶來店裡，讓兩人相見歡，小小的溫馨畫面卻意外戳中瘦子的軟肋。

而柯有謙是已故車神柯受良的么兒，電影是否作為對父親的致敬？他說：「我早就跟爸爸告別了，不會10幾年後才做這件事，就是謝謝他，如果他在的話希望他會驕傲，這部片比較像是致敬他留下來的系統、傳承他的精神。」

電影邀來劉德華演出，劉德華跟柯受良感情好，柯有謙還記得當年父親挑戰飛車飛越黃河，很多人來支持，當中就包含劉德華，「那時候陪著我、帶著我的就是劉德華，慶功宴也帶著我，我叫他們Uncle。」