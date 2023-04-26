美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）今起訪台，成為首位訪台的2024美國總統參選人，國安局長蔡明彥今備詢時透露有安排與他會面，針對波頓曾提「美艦派駐高雄」的建議，會進一步了解，並針對台海情勢廣泛交換意見。

立法院外交國防委員今邀請國安局長蔡明彥就「中共複合式威脅對我國家安全之影響」進行報告，並備質詢。

國民黨立委陳以信詢問，蔡明彥是否會和波頓見面？蔡明彥回應，目前有安排，但還沒見。陳追問有準備要和波頓談什麼？蔡回應，到時候會針對台海情勢交換意見。

陳以信指出，波頓在川普政府擔任國安顧問時最挺台灣，在先前文章也表示要對台灣外交承認，2月23日接受訪問時更表明「美國要做更多的事情」，認為美國應把軍艦放在高雄駐港。他認為，波頓的用意當然是好的，絕對是希望幫助加強我國防衛，但若波頓在會談中提到該建議，蔡明彥將如何答覆？

蔡明彥表示，尊重美國友台人士對於如何加強台灣防衛能力的各種建議，那他也會進一步請教波頓的看法、比較背後深入的觀點，因為有時從媒體報導不能了解波頓的原意，所以從這部分會進一步了解。

陳以信認為，蔡明彥說法避重就輕，波頓主張將高雄港變為美國軍艦母港，這種做法對台海和平穩定情勢到底會帶來正面或負面的影響，國安局應做國安影響評估。蔡明彥強調，波頓還是關切台海的和平穩定，會持續就各種狀況和波頓交換意見。

陳以信說，不懷疑美國的善意，但做法不見得會帶來好的結果，希望蔡明彥能站在國家安全的立場回答波頓，蔡允諾「對，我們會廣泛交換意見」。