陳仙梅溫泉池肉搏楚宣。（民視提供）

陳仙梅、廖家儀、楚宣、李又汝拍攝泡溫泉戲。（民視提供）

陳仙梅、廖家儀溫泉池拍戲。（民視提供）

楚宣、李又汝泡湯。（民視提供）

楚宣劇中挨揍，戲外真掛彩。（民視提供）

廖家儀戲說自己當天只需要看好戲。（民視提供）

陳仙梅、廖家儀、楚宣、李又汝為了民視8點檔《市井豪門》到溫泉旅館拍攝泡溫泉，陳仙梅笑說這場根本就是「妖精打架」，要讓觀眾解氣的。4女拍攝前還互相提醒要帶安全褲跟小可愛，沒想到泡湯過後，4人的浴巾幾乎都快掉下來，陳仙梅說她只能轉身假裝打楚宣，趁機拉毛巾跟小可愛，劇中雖然是教訓楚宣，但一整天拍攝實在太累了，整個很狼狽，且她自己和楚宣都掛彩，喊話下次打人還是交給專業的人來。

陳仙梅表示，自己不是打架專門戶，卻要對楚宣一陣亂打，真的壓力很大，加上在溫泉池拍攝，要顧有沒有穿幫，還要顧及對手，結果其中一場可能太緊張，被楚宣激怒要衝去打她，沒想到自己當場滑倒，屁股還瘀青。不過打完架後，陳仙梅就對楚宣頻頻道歉，原來她為了這一場戲只想到要做好防護措施，卻忘記打架的戲要先剪指甲，避免自己及對手受傷，導致肉搏楚宣後，對方身上留下許多指甲抓傷的血痕。把對手打受傷，讓她相當挫敗，直說「我認輸了，只能再次公開向楚宣道歉」。

楚宣近期被封該劇打架專門戶，表示真的很榮幸可以得到這個封號，在她心目中原本最有狠勁的就是廖家儀，之前廖家儀在一場辦桌尾牙場把她打飛，這次來泡溫泉被陳仙梅打之後，考慮要把最有狠勁寶座給陳仙梅，因為現在她身上佈滿陳仙梅的指甲痕，加上整個人被壓進溫泉池內，沒想到碳酸硫磺溫泉水，讓她眼睛都睜不開，相當狼狽，這一場就是「小三美」的報應戲，希望觀眾看了可以消消氣。

劇中飾演里長的廖家儀表示，她這場泡溫泉戲就是去看好戲，因為角色是里長，不能動手打人，所以就在旁邊拍手叫好，只是在搖滾區看女女打架，讓她直呼不可思議，而且會忍不住正義魂上身，想去拉開對方。李又汝則第一次戲裡泡溫泉，但因為太熱加上台詞很多，讓她心跳加速，一度喘不過氣，甚至頭昏腦脹。劇中雖然沒有加入打架的行列，但因為她要洗頭髮被楚宣惡整，倒了許多泡泡，深怕妝容就被卸掉，特別用防水的睫毛膏，沒想到第一下泡沫來襲之後，整個臉的妝都沒了，最後直接素顏上鏡，她說超害羞的，自己在劇中應該沒有其他人這麼壞，沒想到也成為箭靶、給觀眾解氣的出氣包。