同樣擁有大型雲端業務的Alphabet也在盤後公布強勁的財報，帶動盤後股價上漲。另一家雲端運算大廠亞馬遜也沾光，盤後勁揚近5%。

微軟公布第三財季（截至3月31日）營收年增7%，為528.6億美元，優於市場預估的510.2億美元。淨利年增9%，為183億美元。經調整後每股盈餘為2.45美元，優於市場預估的2.23美元。

在主要事業方面：

智慧雲部門（Intelligent Cloud，含Azure公共雲、Windows Server、SQL Server等）營收年增16%，為220.8億美元，超出市場預期的219.4億美元。

Azure和其他雲端服務事業營收年增27%，較前一季的年增31%放緩，但優於市場預估的年增26.6%。

生產力和商業流程部（Productivity and Business Processes，含微軟365生產力軟體、LinkedIn和Dynamics等）營收年增11%，為 175.2億美元，優於市場預估的170.5億美元。

更多個人運算部門（More Personal Computing，含Windows作業系統、Surface電腦系列、Xbox遊戲主機和Bing搜尋引擎）營收年減9%，為132.6億美元，但超出市場預期的122.5億美元。

TECHnalysis Research分析師Bob O'Donnell表示，最重要的是，儘管大家擔心大型科技業的天塌了，但事實是，公司仍然看到雲端運算的價值，且仍有很大部分的工作量可以轉移到雲端。

微軟大部分營收仍然來自於軟體和雲端運算服務，但該公司因為與聊天機器人ChatGPT之母OpenAI展開合作，以及引進AI技術改良Bing搜尋引擎，成為今年最受到市場與產業關注的焦點。

執行長納德拉（Satya Nadella）在財報發布的電話會議上表示，微軟的Azure-OpenAI服務擁有超過2,500名客戶，他並表示微軟許多產品已經與AI進行整合，自從加入了AI功能後，Bing下載量暴增，現在每天有超過1億個活躍用戶。

加入AI功能的Bing搜尋引擎已使對手谷歌備感威脅。

谷歌母公司Alphabet在財報電話會議上提到AI約78次，而微軟提到64次，凸顯出這兩大科技巨頭有多麼重視這項快速崛起的技術。

惟分析師提醒投資人，在AI事業發展方面，這些科技巨頭正處於投資期，這表示AI晶片大廠輝達（Nvidia）以及業務與數據中心基礎建設有關的硬體製造商將迎來巨大的意外之財，但另一方面，這些巨額投資可能削弱Alphabet、微軟和其他科技公司的利潤。