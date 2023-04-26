新冠疫情雖處於低點，但仍不時有重症個案，耳鼻喉科醫師張弘近日遇到一名35歲男性患者，確診後持續發燒5天，去了3次急診室，但仍高燒到40度，且有全身痠痛症狀，他覺得奇怪幫患者抽血檢查，沒想到竟是橫紋肌溶解症，最慘恐導致急性腎衰竭，有47%機率死亡。

張弘近日在個人網站發文，門診有一名35歲男性病患確診後持續發燒5天，去了3次急診室，但仍高燒到40度，體溫燒燒退退，且除了發燒外，就只有全身痠痛的症狀。張弘評估後覺得事情不單純，於是幫患者抽血檢查。沒多久實驗室來了危險值通知，男子的CK肌肉酵素值飆破2000U/L，比正常值200U/L以下暴增10倍，診斷為新冠合併橫紋肌溶解症，轉至急診以靜脈點滴治療，所幸腎臟沒受損，脫離險境。

張弘指出，橫紋肌溶解症是骨骼肌因為細菌、病毒感染或其他因素刺激大量崩壞，釋出蛋白到血液中，破壞身體器官，最常導致急性腎臟衰竭；一篇英國研究報告指出，橫紋肌溶解症住院病人有35%需要插管治療、17％需要洗腎、47%會死亡，不得不注意；而最常導致橫紋肌溶解症的原因是病毒感染，A型流感最多，但值得注意的是，最近有越來越多新冠確診後引起橫紋肌溶解症的個案，推測是新冠病毒侵犯肌肉組織。

張弘指出，雖然新冠確診輕症居多，但如果確診發燒超過3天或持續明顯肌肉痠痛、呼吸不順，就要就醫檢查。