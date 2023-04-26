報名抽機票大獎、跑步換哩程、還有超多好康的「長榮航空城市觀光馬拉松」今天開放報名啦！長榮航空今日於張榮發基金會舉辦馬拉松賽事宣告記者會，由長榮航空孫嘉明總經理邀請交通部觀光局黃易成組長、台北市政府觀光傳播局陳淑慧局長、體育局蔡培林副局長、路跑協會沈鳳雲副理事長共同主持啟動儀式，向世界發出邀請函，邀請海內外跑者一起參加2023長榮航空城市觀光馬拉松，與跑者們相約2023年10月22日於總統府前開跑，即日起至5月24日下午5時開放報名，全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24,000個名額，相關資訊請詳見長榮航空馬拉松官網：https://www.evaairrun.com。

今年長榮航空向世界發出邀請函，號召久違的海外跑者前來體驗台北之美，並與台北市觀光傳播局合作，在賽事官網新增賽事沿途的景點介紹、推薦行程的功能，同時與旅行業者及景點合作推出套裝行程和優惠折扣。長榮馬拉松最佳訓練夥伴Nike Run Club(NRC)也參考知名景點推出賽前暖身跑，要讓遠道而來的海外跑者體驗最深刻、最富地方人文特色的跑旅文化。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會(AIMS)國際認證賽事之一，許多國際馬拉松賽事均採納此認證作為參賽標準，跑者們若計劃進軍國際馬拉松，長榮航空馬拉松將是跑者必備賽事。

長榮航空長期贊助台灣各領域的體育選手出國征戰，包括網球、馬拉松、游泳、羽球、桌球及高爾夫球等等，今天也特別邀請戰績亮眼的「網球一哥」盧彥勳、上個月在東京馬拉松突破個人最佳成績的長跑好手「印帝」周庭印，以及「台灣蝶王」王冠閎來到記者會現場，分享職業選手征戰世界的點點滴滴，同時也鼓勵大家一起報名長榮航空城市觀光馬拉松，把運動融入生活中。

長榮航空去年首度推出幼苗培育計畫，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，今年更進一步升等為校園巡迴的「幼苗計畫2.0」，預計從5月底開始依序前往台東、屏東、雲林、基隆及外島，由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領最專業的跑步團隊NRC量身定制訓練計畫，以及知名運動員到場分享心路歷程和甘苦談，邀請該地區鄰近的學子參與，期盼能在孩子們心中埋下夢想的種子，以藉此宣告長榮航空馬拉松深耕校園、扶植幼苗成長茁壯的決心。