外電報導指出，SpaceX「星艦」(Starship)本月20日首次升空後約4分鐘，就在墨西哥灣上空爆炸，預計修復試飛行動造成的損壞將需時數月，這可能導致未來的試飛計畫延後。

本次SpaceX在4月20日成功發射星際飛船，雖然升空後四分鐘發生爆炸，但美國民眾對星際飛船能發射出去持正面看法，新的引擎使用較便宜的燃料，第一次就能夠發射成功離開火箭發射平台，可以視為一次成功的試飛。過去SpaceX獵鷹9號也曾把臉書的衛星一起爆炸過，後來由該次經驗中找出原因並於下次發射成功，且目前成功發射超過200次，因此這個試飛的情況應早在SpaceX的預料之中。

先前SpaceX執行長馬斯克試飛前曾說，只要能在不破壞發射台的情況下讓「星艦」升空，就稱得上是「勝利」。

目前SpaceX每日產出的二代衛星均由獵鷹9號火箭發射，近期在4月19日即以獵鷹9號發射了21顆該款二代衛星，該次任務為SpaceX在 2023年迄今為止的第25次飛行，後續的發射時程也都有相關的規劃，因此，跟星艦發射進度較無關。

昇達科為4大低軌衛星營運商及5大衛星通訊系統製造商之直接合格供應商，以技術優勢直接合作天線端各式產品項目，供應產品包括衛星酬載/地面站/使用者終端之天線端元件及模組，目前認證產品項目逾20款且客製，陸續量產及試產。

目前星鏈衛星已發射超過4000顆，針對本次SpaceX「星艦」首次升空後約4分鐘，就在墨西哥灣上空爆炸，昇達科(3491)不對特定公司發表看法，但目前昇達科的生產與交貨進度均維持不變。由此顯見星際飛船此次發射並不影響低軌衛星發展進程，此產業的發展仍是今年與未來數年眾所關注的焦點產業。

SpaceX於2022年12月取得美國通訊聯邦委員會(FCC)批准發射新一代V2衛星，本次的SpaceX「星艦」即是新一代V2衛星。有鑑於星鏈二代衛星設計為比前一代更強大，運用毫米波達到更大的頻寬容量以滿足傳輸需求的產業發展趨勢，將為昇達科今年營運挹注動能。法人也預估，昇達科今年低軌衛星占比整體營收有機會逾2成，且因為低軌衛星得比重提升下，也有助於昇達科全年毛利率表現。

其實除昇達科外，台系低軌衛星概念股還包括有啟碁(6285)、明泰(3380)、台揚(2314)、建漢(3062)、昇貿(3305)、金寶(2312)、聯發科(2454)、同欣電(6271)、穩懋(3105)等。