今年四技二專及二技統一入學測驗29日、30日舉行，共有8萬0956人報考，技專校院入學測驗中心今表示，考前2日考生發現有明顯症狀即可自主篩檢，若呈現陽性者請於測驗中心網頁通報填寫相關資料，無須檢附任何證明，中心將另行安排第三類備用試場應試。

技專校院入學測驗中心說，因COVID-19中（重）症之確診考生，於測驗當日因隔離治療而無法應試者，得另從招生管道進行補救。

技專校院入學測驗中心指出，今年統測全面開放適度通風之試場冷氣服務措施，若考試進行當中臨時發生冷氣無法使用（如：設備故障等），將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生

不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。

考試當日，考生得自備口罩自主佩戴，備妥准考證及應考文具，並衡酌自身交通路線，提早前往分區學校，以避開交通巔峰時間。

技專校院入學測驗中心說，因為考場空間有限，援例不開放親友陪考，由集報學校及考場組成考生服務隊協助考生；身心障礙、重大或突發傷病考生得申請1名陪考人員。本次考試為確保所有考生應考權益，提供自主篩檢陽性考生應考試場。