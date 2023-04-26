2024年總統、立委大選將近，國安局長蔡明彥今備詢時表示，國安局已啟動維安作業，任務人力擴編至220人，預計7月展開第一階段訓練；至於籌備總統候選人組數，目前估算為「3＋1」組，第4組為預備組，以4組為最大能量規畫。

立法院外交國防委員會今邀請國安局長蔡明彥就「中共複合式威脅對我國家安全之影響」進行報告，並備質詢。

國民黨立委陳以信說，日本首相岸田文雄日前在助選過程中遇襲，前首相安倍晉三先前也遇襲不幸身亡，我國總統大選維安作業「安維8號」已經任務展開，那麼目前「安維八號」何時成軍？人員編制幾組？是否有新的做法？要如何加強此次總統大選維安作業？蔡明彥回應，國安局已啟動相關規畫跟作業，也在招募相關擴編人力，在籌備總統候選人組別部分，目前估算是「3＋1」，第4組是預備組，以4組做最大能量的規畫。

陳以信反問，若真有4組主要候選人，國安局會再找第5組？蔡明彥說，現任副總統賴清德已經是總統候選人，賴那一組就用其現有的警衛室做人力編制；另外相關人力也將擴編到220位，預計6月報到後，7至9月會進行第一階段訓練，10、11月進行第二階段訓練，11月上旬舉行成軍成果發表會，訓練時間近5個月。

陳以信詢問，防彈車有增加嗎？蔡明彥回應，會用最嚴格的維安標準，會有新的配備，也會針對可能遭遇到的維安狀況做規畫跟推演，而像是立委提到爆裂物、無人機等新樣態維安威脅，國安局都會做相關的準備跟評估。陳坦言，日本兩次遇襲造成很大的影響，希望國安局能提早因應，加強準備，蔡承諾「是，這是我們重要任務」。