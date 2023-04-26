太魯閣的眼淚與日本的鐵路專家交流(太魯閣的眼淚提供)

由台鐵太魯閣號事故10多位罹難家屬組成的「太魯閣的眼淚」，4月15日至19日前往日本考察2005年福知山線事故的國際經驗，今（26）日召開「借鏡日本鐵道安全改革經驗」出訪成果記者會。家屬代表要求未來台鐵公司董事會應該納入罹難家屬代表，「讓最關心台鐵改革的人第一線實質監督。」

家屬代表秦櫻華表示，此次見到福知山線事故遺族、《軌道：福知山線出軌事故，改變JR西日本的奮鬥》一書的靈魂人物淺野彌三一。2005年的某日，福知山線事故奪去建築師淺野的妻子和胞妹，女兒也身受重傷。淺野之後參與遺族組織成立的「4.25網絡」，開始與JR西日本漫長交涉，經歷十幾年努力，最後JR西公司終於放下身段，並做出巨大改變。「淺野告訴我們：第一，罹難者家屬要不斷發聲監督；第二，社會要持續關注支持；第三，要與專家學者合作。」

秦櫻華說，其實這次見面的日本遺族都超過80歲了，但都認真準備資料，還給他們看罹難親人的照片，大家都潸然落淚；也發現原來台日兩地，有人在做同樣的事情。老人家都沒有放棄，他們怎麼可以放棄？但不希望到白髮蒼蒼時，還在為台鐵改革奔波，希望有一天台鐵的改革之路，也可以成為其他國家的借鏡。

家屬代表陳品萱說，這次參訪鐵道安全紀念館，館方說，福知山線事故法律上似乎是司機的錯，但是公司文化和制度很多需要調整。因此他們每五年就會有一次安全教育檢查和調整，目的就是以旅客文化為優先。這次參訪很清楚感覺到日本鐵道和台鐵有很大差距，期許未來台鐵可以和日本鐵道一樣安全。

家屬代表陳鵬年說，昨天恰好是福知山線事故18周年，日、台兩場重大鐵道事故，家屬都是一夕之間變成遺族，跨越悲傷和憤怒，希望讓鐵道變得更好。這不只是家屬的動力，也更需要社會的支持；畢竟這個社會相當健忘，如果家屬都放棄，類似悲劇肯定會再上演。因此「太魯閣的眼淚」也邀請日本專家安部誠治教授和淺野先生來台，請他們與交通部及鐵道局分享。

至於「太魯閣的眼淚」一直倡導成立台鐵的外部監督組織，成員必須包括罹難者家屬、專家、台鐵使用者及台鐵退休員工。陳鵬年說，安部表示鐵道事務非常專業，外部監督組織過去沒有人做過，但他樂見其成，且外部監督組織裡也要有內部專家。「太魯閣的眼淚」已邀請安部擔任台鐵的外部監督組織成員。

「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，當初提出的主張之一是台鐵公司化，台灣社會一直有質疑：公司化就會變好嗎？一開始成員們也沒那麼肯定，但是這次看到日本也是國鐵變成民營，經過陣痛才建置鐵道安全文化，讓他們更堅決相信唯有公司化，才能讓鐵道更安全。

陳孟秀說，但是日方專家也強調，不是公司化就可以解決問題，家屬的聲音也非常重要。因此「太魯閣的眼淚」未來要去爭取讓台鐵公司化董事會納入家屬代表，「唯有讓最關心台鐵改革的人納入董事會，才能第一線實質監督。」下周「太魯閣的眼淚」也會帶著這些想法去和交通部談。