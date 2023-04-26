英國外交大臣柯維立今天表示，台海戰爭不僅將造成人類悲劇，還將摧毀全球貿易和經濟，無論與台海距離遠近，沒有一個國家能免於受波及，而中國將首當其衝。

柯維立（James Cleverly）強調，不採取單方面行動改變台灣海峽現狀至關重要；支持和平解決台海兩岸歧異是英國長久以來的立場。他提到，全球每年約半數貨櫃船行經台海，台灣是蓬勃民主政體，也是全球供應鏈關鍵節點，尤其是在先進半導體領域，台海戰爭將導致全球經貿災難。

柯維立今天在倫敦金融城市長官邸復活節晚宴發表年度外交政策演說，以中國和英中關係貫穿全篇，在英國歷來這類年度外交政策演說實屬罕見。

柯維立首先闡述為何無法就中國及英國對中政策一言以蔽之，並強調這麼做不僅不切實際，且十分不智。他也提到為何試圖透過媒體效果討好的「金言錦句」理解英國外交政策終將徒勞無功，並指出中國歷史和文明深遠複雜，而這也反映在英國對中政策。

柯維立接著花不少篇幅描述中國歷史和文化發展，提到秦朝大一統、章回小說「三國演義」的名句「分久必合，合久必分」、漢字發展可追溯至商朝，以及造紙術、指南針、火藥、印刷術等「中國四大發明」，堪稱都是「正統史觀」常見元素。

他也提及無論歷經多少內亂外患和興衰更迭，中國都能重新站起。考量國際關係不是「零和關係」，他說，中國的和平、穩定、繁榮對英國及世界有利。

話鋒一轉，柯維立指出，他不認同國際事態發展有所謂的必然性，中國與美國及西方的衝突並非無可避免，各方也因此必須負起應負的責任。

他強調，有鑑於北京的決策足以影響全球，英國不會放棄與中國對話並試圖對中國發揮影響力，以維護英國利益，「我們的任務是尋求影響、形塑事態發展，而不是屈服於宿命論」。

柯維立示警，宣告新冷戰開始並孤立中國或許是簡單明瞭的呼籲，甚至能帶給人快感，但卻是個錯誤，既有違英國國家利益，也是對當今世界的執意誤解。

柯維立說，英國政府將透過雙邊與多邊機制，直接及協同盟友與中國互動，以推進英國的國家利益，堅定捍衛英國的國家安全與價值觀。他提到，迴避與中國互動、逃避挑戰、規避參與形塑或維護國際秩序的世代責任、自行放棄塑造未來的機會，這是弱者、而非強者的表現。

另一方面，柯維立指出，中國和西方各國一樣具備主動行為能力，也同樣並非毫無選擇。

中國有條件、也有權利在全球事務發揮舉足輕重的影響力，但這也意味一如英國等其他國家，中國必須承擔符合其國力、規模與國際角色的責任，而不僅是要求「應有權利」。要在世界秩序的頂端占據受人尊敬的位置，就該堅守責任、捍衛這個世界秩序賴以存續的法律基礎。

柯維立指出，英國不期待迅速克服與中國的分歧，但期待中國遵循歷來自願接受的法律規範和責任義務。舉例而言，作為聯合國安全理事會常任理事國，中國應扛起此身分賦予的捍衛聯合國憲章的特殊責任，不可與侵略者同一陣線，而「派駐巴黎的中國外交官」也不能自行決定任一主權國家的法律地位。

柯維立進一步提到，英國對中政策將以3大支柱為基礎，包括強化國家安全、深化與印太區域和全球夥伴的協調合作，以及透過雙邊和多邊機制直接與中國互動，以建立並確保開放、具建設性、穩定的英中關係。同時，面對中方的威權主義作為，英方將持續採取堅定無畏、實事求是的態度。

在強化國家安全方面，柯維立提到，面對國內政治體系遭干預，或者科技和產業領域的間諜和盜竊活動，英國不會沉默無作為。他強調，一旦必須權衡不同目標和利益，英國將永遠置國家安全於首位。

在印太區域，柯維立指出，英國將尋求確保區域的透明開放。他說，英國及其盟友願意對自身在印太區域的行動保持透明開放，呼籲中方也這麼做。

他指出，中國正進行和平時期最大規模的擴軍活動，包括在南海建立新軍事基地。一旦英國及其他國家僅能自行推敲中方意圖，誤判就有可能發生，且恐導致悲劇性後果。為避免這樣的情況，透明開放實際上符合所有人的利益。

至於對中政策的第3支柱，柯維立表示，英方相信可以既與中國保持正面的貿易投資關係，同時避免在關鍵供應鏈形成不平衡的依賴。英國政府希望企業能持續在中國營運，一如美國、澳洲、東南亞和歐盟各國企業，同時支持英國企業在中國追求更公平的競爭。

此外，儘管英國有興趣持續自中國對英投資獲益，英方並不願見到中共的長臂管轄深入英國的中樞神經系統。英國將持續在國家安全與必要的開放之間尋求平衡。

外界預期，柯維立今年稍晚可望訪問中國。在今晚的演說之前，有英國媒體預告柯維立將宣布停止資助涉及孔子學院的華語課程，但柯維立僅提及將加強英國的中國事務相關知識和能力，通篇未提孔子學院。