日本橋海鮮丼辻半推出台中獨家超CP值平價價格新菜單，頂規的日本橋海鮮丼不到500元就可吃得到。（日本橋海鮮丼辻半提供）

LADY M台中店試營運期間尚不開放內用、僅供外帶，另推蛋糕加保冷袋的優惠組合。（LADY M提供）

三井不動產集團在台首座區域型購物中心LaLaport台中店，將引進約260個品牌進駐，成為不少消費者期待挑新玩意的好去處，多家餐廳也趁勢插旗並推優惠搶客打響名氣。東京海鮮丼名店「日本橋海鮮丼辻半」、舒芙蕾鬆餅專賣店「樂丘廚房」、烘焙名店LADY M紛紛宣佈進駐北館，限時滿千送折價券，還有機會抽峇里島來回機票。

「日本橋海鮮丼辻半」與同集團餐廳「金子半之助」同時於27日進駐LaLaport，並於27日至30日首四日同步推限額前30組江戶前天丼套餐第二件套餐半價優惠。27日至5月14日單筆消費滿1000元，更將送日本橋海鮮丼辻半-＜瀧＞海鮮珠寶盒套餐85折電子優惠券。

樂丘廚房「珍珠奶茶舒芙蕾厚鬆餅」曾獲2019年台中珍奶節「最想再吃珍奶料理」獎項，是網美饕客必訪打卡餐廳，也是寵物友善餐廳。瞄準家庭客，品牌增加親子餐點外，主廚Leo特地設計東區店限定餐點，首推「貝殼干貝明太子海鮮麵」及韓國人氣排隊「可朗芙鬆餅」系列。更推全新菜色，嚴選枋山愛文芒果新鮮直送「芒果大福舒芙蕾鬆餅」及「松露牛排烤蝦燉飯」等。28日至6月30日至樂丘廚房各分店，單筆消費滿999元可獲得戳章一枚，集滿三間樂丘戳章可抽峇里島來回機票。

LADY M首度攜手三井集團，27日起獨家推出最具濃厚日本風情的焙茶千層蛋糕(9 吋 2800 元 ／ 切片 280 元)，嚴選日本靜岡焙茶，經高溫烘炒大幅降低茶葉的苦澀，溫和順口獨特的茶香，融入薄透的手煎餅皮及滑順不甜膩的鮮奶油中，選用沖繩黑糖及焙茶，經主廚特製而成的果凍球點綴於頂層面，訴求馥郁茶香及豐富層次。27日至5月14日試營運期間，外帶任選四片切片蛋糕加品牌保冷袋，優惠組合價1399元。