標榜最貼近Z世代的速食品牌「必勝客」又有全新創意作品！「必勝哥」YELLOW黃宣、鬼才名導廖人帥、新銳藝術家李亦凡，為必勝客創作「就愛逗陣Hot」品牌歌曲與MV，致敬80年代「明天會更好」等經典正能量暖心歌曲，要用必勝客最Hot的比薩帶給社會更多溫暖與愛！MV採用類電玩手法打造創新視覺，YELLOW黃宣更變身為必勝哥、比薩人、動漫角色、卡通人物等多種迷因身分，讓粉絲驚呼連連！接下來必勝客邀請大家一起「逗陣大合唱」，只要三人以上一起合唱，必勝客就招待免費大比薩，限量100份。

必勝客表示，必勝客一直都用最Hot的比薩拉近人們的距離，這次品牌歌曲也想傳達這樣的精神，要和Z世代逗陣Hot音樂、逗陣Hot電玩、逗陣Hot Party，相信沒有一片Pizza不能化解的隔閡。必勝客今年力邀創作極具感染力、貼近Z世代的YELLOW黃宣成為品牌大使「必勝哥」，他更包辦這首歌曲的詞曲創作。

必勝客也邀請名導演廖人帥、新銳視覺藝術家李亦凡，與YELLOW黃宣共同激盪創作「就愛逗陣Hot」MV，採用類似電玩的創新影像呈現手法，先以3D技術捕捉YELLOW黃宣的表情與聲音，讓他以虛擬人物面貌分飾必勝哥、Pizza人、經典動漫角色、卡通人物等多重迷因身分。

視覺藝術家李亦凡近年榮獲多項大獎肯定，這次則是他的商業品牌合作處女秀。「我們使用電玩遊戲引擎製作場景、透過3D技術讓YELLOW黃宣以栩栩如生的數位人物形式出現，也加入了迷因感的視覺特色，想要更貼近Z世代的世界！」而YELLOW黃宣突破自我挑戰各種不同人物角色，從動作捕捉、配音對嘴型等作業過程，對他是非常新奇、充滿Wow的體驗！

必勝客「就愛逗陣Hot」可說是音樂、影像、速食業跨界鬼才首度攜手的作品，MV上線不到一週已突破百萬次觀看，更引爆網友熱烈討論：「我也要人形餅皮啦」、「什麼時候KTV可以點到這首歌？」必勝客也邀請Z世代共同參與，只要三人以上「逗陣大合唱」，就可獲得必勝客免費大比薩招待券，限量100份、想參加趁現在。