里歐納德（Kawhi Leonard）持續缺陣，快艇唯一的希望落在「韋少」韋斯布魯克（Russell Westbrook）身上，只是太陽「奪命書僮」戴文布克（Devin Booker）再有驚人演出，第三節個人轟下25分率球隊局勢逆轉，最終太陽挺住快艇反撲，以136比130拿下比賽，系列賽以4勝1負闖進第2輪，將交手西區龍頭金塊。

快艇沒有人擋得住太陽得分手布克，首節打好打滿拿下10分，本季布克場均能砍下34.8分，僅次於熱火吉米巴特勒（Jimmy Butler）的36.5分，快艇以鮑威爾（Norman Powell）11分最高，太陽32比30結束首節，也是本次系列賽首次在第一節打完取得領先。

杜蘭特（Kevin Durant）上半場得到12分，但次節遭到前隊友韋斯布魯克犯規重摔在地，杜蘭特不斷摸著腰部，讓現場太陽球迷嚇出一身冷汗，隨後起身兩罰俱中，但快艇在鮑威爾的狂轟猛炸下，半場結束以70比61暫時處於領先太陽。

太陽第3節吹起逆轉號角，由布克上演個人秀，單節拿下驚人25分，太陽3節打完取得17分的領先幅度，單節團隊更是轟下50分，正當所有人認為比賽已經提前劃下句點，快艇眾將沒有俯首稱臣，巴坦（Nicolas Batum）、鮑威爾和曼恩（Terance Mann）接連在三分線外開炮，一度將差距縮小為3分差，但快艇仍缺少一口氣超前比分，太陽兩大利器杜蘭特、布克罰球建功，沒有再讓快艇越雷池一步。