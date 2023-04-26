台北市加碼補助生育獎勵金規定4月4日以後出生的新生兒能適用，台北市議會民政委員會昨決議領取資格回溯至去年12月25日出生的新生兒，26日送台北市議會法規委員會審查通過，預估3800名新生兒受惠。

台北市長蔣萬安在選前提出生育獎勵翻倍政見，第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎5萬元，民政局預估經費8億7000萬元，須追加預算4億6000萬元，今年將有2萬3096名新生兒家庭受惠，4月4日起施行，不回溯既往，但台北市議員洪琬臻、秦慧珠、柳采葳及張文潔提案希望回溯至去年12月25日或今年1月1日。

國民黨台北市議員柳采葳表示，生育獎勵金加碼既然是蔣萬安選前承諾，適用日期應回溯到蔣上任第1天，不要有任何差別待遇。民進黨台北市議員張文潔也說，照顧孩子不要分時間，該政策也能減輕家長負擔，適用時間應回溯至去年12月25日。

台北市議會民政委員會昨討論提案後，決議請市府研議生育獎勵金回溯至去年12月25日出生的新生兒適用。台北市議員陳政忠今在法規委員會建議，第2胎及第3胎生育獎勵金級距應加大，像是第1胎領4萬、第2胎5萬、第3胎獎勵金依相同比例提高。

民政局長陳永德解釋，由於修改生育獎勵金辦法有既定程序，加上未有回溯先例，才訂於4月4日出生後新生兒適用新制，且訂於4月1日愚人節不好，4月5日清明節不適合，兒童節施行更有意義。

不過，陳永德指出，追加預算4.6億元已經將回溯至去年12月25日費用估算進去，因此，確定回溯日期之後，民政局不會再追加第2次預算，如發現不夠支應，將動用二備金，議會決議後市府會再修正辦法，經市政會議通過，送議會二、三讀，約花費1個月左右時間，不會影響生育獎勵金發放時間。

他表示，台北市民生第2胎比例近4成，第3胎不到1成，提升補助級距並不會影響預算太多，未來會研議。