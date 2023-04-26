苗栗縣消防局舉辦小小消防營，苗栗縣義消防宣大隊長蔡麗卿（前排）縣長夫人陳美琦、及消防局長夫人徐素萍等3金釵到場陪小朋友一同體驗。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局舉辦小小消防營，苗栗縣義消防宣大隊長蔡麗卿（左起）、縣長夫人陳美琦、及消防局長夫人徐素萍等3金釵合演防災話劇。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局舉辦小小消防營，千名幼兒園小朋友參加。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局舉辦小小消防營，千名幼兒園小朋友參加。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局舉辦小小消防營，特別安排濃煙體驗教導小朋友如何躲避濃煙。（謝明俊攝）

苗栗縣消防局舉辦小小消防營，安排防煙話劇教導小朋友們安裝住家防煙器的重要性。（謝明俊攝）

彰化食品廠大火造成7死悲劇，民眾遇到火場濃煙時如何逃生？成為重要課題，苗栗縣消防局第3大隊與頭份防宣分隊，26日在頭份市建國花市舉辦小小消防營，邀請全頭份市1千名幼兒園小朋友，由縣長夫人陳美琦及苗栗縣防宣大隊長蔡麗卿，一同帶著小朋友們體驗防災，從小培植防災觀念。

苗栗縣消防局第3大隊與頭份防宣分隊共同舉辦小小消防營

苗栗縣政府消防局為提升幼兒火災預防意識，26日在頭份市建國花市舉辦小小消防營，邀請頭份市17所幼兒園千名小朋友共同來體驗。包括縣長夫人陳美琦、苗栗縣義消防宣大隊長蔡麗卿及消防局長夫人徐素萍等3金釵，聯袂出席陪同小朋友體驗各種消防知識關卡，3人還粉墨演出最吸引幼兒的「防火屋」話劇表演，宣導「小火快逃、濃煙關門」，透過活潑生動的話劇演出，讓幼兒了解安裝住警器及火場逃生的安全常識，提升正確的防火觀念及居家防火安全。

消防局為了本次小小消防營，特別設計7種關卡，包括滅火器體驗、濃煙體驗、水滅火器、防溺宣導、停躺滚、小小消防衣著裝、水兵橫渡、防災宣導等，其中最受眾人囑目的就是濃煙體驗區，由於前一天才發生彰化食品廠大火，7人受困遭濃煙嗆死，消防局希望透過濃煙體驗，讓小朋友們培養如何躲避濃煙的正確觀念。

陳美琦與蔡麗卿在宣導過程中感謝消防、義消人員平時無怨無悔的付出，並期勉大家持續堅守崗位，守護民眾的生命財產安全，保障縣民及自身同仁的生命財產安全。