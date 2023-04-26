華德動能是台灣唯一擁有10多年自主設計能力資格與先進智慧製造能力，包含零組件及系統供應、智慧電網、儲能系統、充電場站基礎建設並結合綠色金融等，不局限在造車，而是以獨步全球的「電動商用車與能源管理全方位服務」成功樣板，走向全球成為電動巴士創新服務公司。

中港廠從底盤線、車身焊裝、塗裝生產到車內外總裝，製程切換全透過地面平移台車移動，連物料運送都是全自動 AGV自動上下樓梯送料到指定點，這是國內唯一一條如此規畫的商用車生產線。首重安全與品質一致性的智慧製造系統，採用全球首創智能化車身骨架全自動電弧焊接系統，以機械手臂輔以視覺焊道追蹤技術進行車身骨架焊接，以及整車車身蒙皮採用高張力全自動雷射焊接，避免以往人工焊接無法達成品質一致性的疑慮，確保達到國際品質標準。高潔淨無污染噴塗系統結合全自動化日本YASKAWA軌道式噴塗機器手臂，可預填充三種不同漆料，達到快速換色，並且配置高效粉塵過濾系統，有機揮發物VOC排放只有現行台灣容許標準的1/15，最後整輛車還必需經由廠內智能聯網車輛檢測設備及六面體噴淋測試的嚴格測試才能出廠。

同時，華德動能結合母公司車王電(1533)全力自主研發及自製關鍵系統及零件，高度垂直整合及掌握核心技術，例如智能充電機、車規車輛控制器(VCU)、高低壓分電器(PDU)、純電子式大電流繼電器、多功能車規閘道器及大型商用車胎壓偵測器(TPMS)等。最重要的是中港廠已導入台灣首套電池包採用CTP(Cell to Pack)封裝技術及電池自動恆溫控制BTMS全自動生產製程，確保電池系統安全性，大幅提升能量密度及可靠度。

蔡裕慶透露，集團有意與美國車廠合作進軍國際電動巴士市場，最快第二季簽約。政府示範型電動巴士合計500輛，其中，華德取得270輛。蔡裕慶說，核准車輛數超過交通部示範計畫數量50％以上，其中，110年示範型核定數已100％交車，遠遠領先其他示範型業者，剩下165輛今年第三季前交車完畢。今年目前在手訂單約220多輛，前二季預計交車數可達114輛，全數年底前出貨完畢，全年出貨量呈現倍增。