萬潤首季合併營收2.27億元，季減21.53％、年減達63.82％，營業利益0.12億元，季減達65.81％、年減達91.53％，稅後淨利0.13億元，季減37.29％、年減達90.66％，每股盈餘0.17元，均創近13季低點。毛利率50.31％為同期次高，但營益率5.34％亦為近13季低。

萬潤以半導體封測及被動元件設備為二大產品線，前者受惠先進封裝需求暢旺，2022年營收達17.63億元、年增達83.65％，占比自37％跳增至78％。後者則因客戶擴產遞延，去年營收僅3.93億元、年減達72.5％，占比自55％驟降至17％。

由於被動元件設備需求遞延，加上半導體大廠亦因應終端需求降溫，自去年下半年起陸續遞延或下修資本支出預期，對今年投資計畫同步趨守，萬潤受此影響，營運自第四季起明顯降溫，今年首季淡季動能續疲。

展望後市，法人認為萬潤被動元件設備需求仍疲，但先進封裝及LED設備接單需求持穩，預期第二季營收有機會回升，下半年動能需視景氣復甦狀況。此外，萬潤因應客戶需求，規畫至日本設立子公司，預期最快下半年開始運作，以便就近服務客戶、吸納在地人才。