楊男因強盜案去年被借提押解到台中地院出庭，法官庭訊後諭知還押、法警趨前上手銬時，他竟推開、衝撞法警，法警聞訊協助壓制，他奮力掙扎，還咬法警，導致5名法警掛彩，其中，魏姓法警受鼻骨骨折、擦傷等傷害，法官被依傷害罪判楊徒刑5月；魏提起民事求償，法官判賠12萬2543元確定。

楊男因涉犯強盜被羈押在台中看守所，2022年1月25日被押解到台中地院，與另名被告吳男出庭，庭訊在下午3時15分結束，法官諭知還押後，阮姓及魏姓法警上前要幫楊戴上手銬，楊突然推開阮，還將鐵椅推向他；轉身再衝撞魏，導致魏撞牆。

多名法警聞聲前來協助壓制，楊男仍不斷掙扎，還張口咬傷法警，最後被上銬解押回台中看守所。法庭上被告與法警混戰中有5名法警掛彩，其中，魏姓法警鼻骨骨折及擦傷、頭部鈍傷，其他法警各手臂抓、擦傷；頭部鈍傷、頭皮撕裂傷；手部開放性傷口；拇指扭傷等傷勢。

楊男辯稱，他無意攻擊法警，只是覺得自己很無辜，氣不過同庭吳男，要繞過去打他，可能因此撞到法警。法官不採納楊說法，依傷害罪判刑5月。

魏姓法警對楊男提起民事求償控訴，他因受傷動了2次手術，共住院4天，手術都在鼻腔內放置棉條，各花1周治療，期間只能用嘴呼吸，造成生活極大不便，而且，術後有暈眩感及嘔吐。

台中地院簡易庭法官認定醫藥費2萬2543元及精神撫慰金10萬元，判賠12萬2543元。楊男不服，以精神撫慰金太高提起上訴，台中地院判決駁回，不得上訴。