國安局去年起大幅更新電腦設備，國民黨立委陳以信今質詢時關心，更新後的設備是否有和「五眼聯盟」接軌？國安局長蔡明彥證實，正建置即時通報系統，現在就有和五眼聯盟即時交換情報，未來也能和五眼聯盟對接情報資訊。

國安局長蔡明彥今至立法院外交國防委員，針對「中共複合式威脅對我國家安全之影響」進行報告，並備質詢。

陳以信表示，國安局去年起大幅更新電腦設備，與國外情報單位設備相仿，而台美情報合作密切，美國又是「五眼聯盟」機制其中一環，若未來我國要和五眼聯盟合作，國安局更新的電腦設備有無與其接軌？蔡明彥回應，國安局在情報合作部分，除實體交流恢復外，如何建立網路即時通報與聯繫機制，系統已正在建置，並特別編列預算採購裝備。

陳以信確切詢問，國安局新的設備能和五眼聯盟使用的情報系統對接情報、交換資訊嗎？蔡明彥回應「有，會使用保密性系統」，他也進一步透露，現在就已有和五眼聯盟即時性地交換情報。