經歷多次教改，不少家長連小學孩子的考試題目都難以理解，一名男網友表示，國小孩子的國語考卷要選出哪個「教」讀音和其他不同，選項1到4依序是教室、教學、教導和教書，結果答案為「選項4教書」，讀音為一聲「ㄐㄧㄠ」，讓他直呼「我是個失格的爸爸，連國小題目都不會」，貼文讓大批網友也傻眼說，「答案竟然不是選項1教室」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，國小孩子國語考題，其中一題問「下面哪一個『教』的讀音和其他不同？」選項1到4分別為教室、教學、教導和教書。老師用紅筆批改考卷，將正確答案「4」填入空格，讓他看傻眼直呼，「我是個失格的爸爸，連國小題目都不會。」

教的讀音引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

教育部《國語辭典簡編本》網站顯示，教室、教學、教導的教讀音皆為四聲「ㄐㄧㄠˋ」，唯獨教書的教是一聲「ㄐㄧㄠ」。

貼文讓網友驚訝連連，「我以為答案是1」、「答案不是1嗎？」、「什麼時候改的？」、「好慘！6、7年紀的父母，如果回到國小應該考試都不及格」、「看來我國小沒辦法畢業了」、「現在教改到，我不敢教我兒子讀書」、「好在沒生小孩，不然我會把作業撕爛」、「這題才扣1分而已啦！隨便」。

有網友尋求ChatGPT答案。（圖／翻攝自爆廢公社）

留言中也有人PO出聊天機器人ChatGPT的分析，並給出4「教書」的答案，根據ChatGPT解釋，教室是指學校或其他地方供教學使用的房間；教學是指教導學生學習的過程或方法；教導指引導、指導、教育、教導某人做某事，讀音皆是四聲「ㄐㄧㄠˋ」。教書則是指從事教學工作，撰寫教科書或教材的工作，讀音是一聲「ㄐㄧㄠ」。讓該名網友笑說，「糟糕！連ChatGPT都會，爸爸要被取代了」。