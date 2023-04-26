ARE YOU NOT ENTERTAINED?!?! pic.twitter.com/NYMZGYfwJn — Baltimore Orioles (@Orioles) April 26, 2023

紅襪在失去內野手張育成之後，26日再戰金鶯，因為張育成養傷而得以重回先發打線的阿洛尤（Christian Arroyo）也在比賽中途發現大腿不適，提前退場。小聯盟遞補上來的內野手瓦德茲（Enmanuel Valdez）第9局發生守備失誤，遭到金鶯趁機轟出滿貫全壘打！紅襪在一連串的麻煩之下仍以8比6戰勝金鶯。

張育成揮棒受傷之前是紅襪最可靠的游擊手，現在他們把「基凱」賀南德茲（Kiké Hernández）從二壘調回游擊，讓阿洛尤去遞補先發二壘手。阿洛尤先前因為腿傷缺陣，張育成以優異的守備和力量卡位成功，如今張育成受傷，阿洛尤自然重回打線。

阿洛尤3打數1安打，他感覺右大腿緊繃，球團出於謹慎提前換下他，改由瓦德茲代替。假使阿洛尤不幸又受傷，預計瓦德茲可以獲得更多上場機會。阿洛尤和張育成都是27歲，阿洛尤打擊技巧較好，但是力量和守備不如張育成。

紅襪此戰派出克魯伯（Corey Kluber）登板，他開季連吞4敗，好不容易靠著隊友爆發才驚險拿下首勝。金鶯9局下展現韌性，韓德森（Gunnar Henderson）轟出陽春炮，兩人安打上壘之後，紅襪二壘手瓦德茲接球失誤，遭到金鶯攻佔滿壘。穆林斯（Cedric Mullins）撈到一顆很低的四縫線，像高爾夫球一樣轟出右外野圍牆，滿貫全壘打！所幸紅襪前面打下7分領先，克魯伯的首勝還是保住了，自責分率從8.50降至6.75。