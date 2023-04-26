台中市刑事警察大隊毒緝中心員警，日前見24歲陳姓女子在大街搖搖晃晃、形跡可疑，於是上前攔檢盤查，發現陳女身上持有第三級毒品愷他命1包，陳竟異想天開持閨密證件並冒用其身分應訊，警方鷹眼察覺有異，要求脫下口罩進行身分確認，發現外表與證件照落差甚大，謊報身分馬上遭警方識破，依違反毒品罪嫌及偽造文書罪嫌送辦。

員警指出，當時在西屯區依法攔檢盤查陳女，發現她身上持有第三級毒品愷他命1包，陳女竟異想天開持林姓女閨密證件，並冒用其身分應訊，後來要求脫下口罩進行身分確認，才發現外表與證件照「差很大」，查出謊報身分。

警方進一步向被冒用的證件本人林姓女子聯繫發現，原來陳姓女子以未繳納健保費卻亟需就醫為由，向閨密林姓女子謊稱先借用健保卡就診，並允諾會立即歸還；林姓女子得知氣憤說，「怎麼會這樣！居然被這樣冒用！」。

警方指出，冒名應訊、試圖掩飾身分而冒用他人名義於文書上簽名，將危害警察、司法機關對於刑事犯罪管理及文書製作之正確性，也使被冒用名義之人蒙受偵查、審理、執行等刑事責任之危險。

台中市政府警察局強調，警方持續掃蕩毒品犯罪之強度不變，呼籲犯罪者勿心存僥倖、以身試法，法網恢恢，疏而不漏，警方絕不容許任何犯罪在台中市發生，維護良好治安責無旁貸。

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