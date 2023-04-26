台電購煤預算從去年度的650億元，飆升至今年的1732億元，爆增2.66倍，環團與立委今天共同召開記者會，痛批政府減煤承諾又跳票，違背政府的淨零政策，要求刪減燃煤預算、行政院長陳建仁應到立院專案報告。

時代力量立委陳椒華指出，時代力量持續關注燃煤空汙減碳淨零議題，發現台電2023年購煤預算高達1732億元，比2022年650億元增編1082億元，暴增2.66倍。雖然去年國際價格飆漲，但今年煤價已經下跌，台電去年編的預算，現在來看恐已超編，因此時代力量提案要求刪減台電10％購煤預算、173.2億元，要求台電樽節公帑，並限制台電燃煤用量，落實蔡政府減煤承諾。

陳椒華指出，台電四座燃煤電廠2020年總用煤量2694萬噸，為近年最低，但2021年卻不減反增，多燒了136萬噸，雖然2022年略減18萬噸，但形同將2019到2020年減煤207萬噸的努力抵銷了3分之2，顯然違背政府的減煤承諾及邁向淨零的政策。

陳椒華提到，經濟部次長兼台電董事長代理曾文生在去年12月9日經濟委員會審查台電預算時，說今年全系統燃煤、燃油至少降2％。然台電2021年用煤2830萬噸，若要降2％，2022年用煤量應低於2773萬噸，實際上用煤量2812萬噸，超出至少39萬噸，降煤2％的承諾1個月後就跳票了，形同開了芭樂票。

陳椒華質疑，當時承諾2023年用煤量不會超過2022年，是否又是空頭支票？而且就算維持跟去年一樣的用煤量，代表毫無減煤，減煤承諾又跳票，在減煤承諾上，蔡政府是跳票政府嗎？

陳椒華表示，過去3年，時代力量每年提刪減台電浮編購煤預算的提案，但年年遭執政黨委員封殺阻擋，一毛錢未曾刪減成功，實在有違國家減煤淨零政策。呼籲立院同仁支持刪減台電購煤預算10％提案，落實減煤政策，煤電怎能不減反增，一定要逐年減煤，才符合政府邁向淨零的承諾。

國民黨立委洪孟楷強調，應確定現在執政黨的能源方向，2025非核家園跳票之後，到底現在台灣要走向什麼狀況，是否真的要讓民眾「用肺發電」？他查詢今天台灣的發電量，燃煤比例高達37％，燃氣比例也是37％，此時此刻的台灣，燃煤、燃氣各占一半，火力發電高達近8成。

洪孟楷說，2025非核家園，20％的再生能源做不到，現在還有核三廠一號機、二號機的發電量，如果沒有核電之後，要用燃氣、燃煤取代，過去經濟部長王美花燃煤有天花板33％，但很顯然沒辦法做到，此時此刻已37％燃煤，如果沒有要讓燃煤比例增加，來做買保險的動作，為什麼燃煤預算大增2.66倍？這是什麼道理？

他要求政府合理檢視能源配比，告訴大家利弊得失，燃煤就是現在空汙罪魁禍首，會要求行政院長來立院專案報告，要求採購量不能增加，應該逐年遞減。

台灣健康空氣行動聯盟提出5項訴求，包括立法院需做成決議，要求行政院依國發會淨零路徑，提出逐年遞減的採購煤量法定上限；行政院須至國會進行專案報告，說明心內如何實現脫煤的策略，包含未來購煤預算如何調整，及讓台電回歸損益平和的規畫。

立院經濟委員會需舉辦聽證會，說明台灣採購燃煤的議約標準及成本評估原則，建立適當制度因應未來國際煤價波動，避免採購高價煤浪費公帑。經濟部須回應如何達成地方對中火2029除煤的承諾，並呼籲各黨團立委支持刪減燃煤預算與購煤上限入法，落實2025淨零碳排，且符合民眾對公衛學者出身的陳建仁守護全民健康的期待。