配合上櫃公司112年第1季及興櫃公司111年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心規劃自5月8日至26日舉辦一系列之「櫃買市場業績發表會」；櫃買中心表示，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，此系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題包含「興櫃特色」、「富櫃200」、「智慧科技」、「電子科技」、「物聯網應用」及「生技與資安」等。

此次「櫃買市場業績發表會」與會公司包含佑全-新(6929)(興櫃戰略新板)、勵威(5246)(興櫃一般板)、路易莎咖啡(2758)(興櫃一般板)、朋億*(6613)、茂綸(6227)、艾訊(3088)、千附精密(6829)、IET-KY(4971)、普萊德(6263)、崇友(4506)、意德士(7556)、崇越電(3388)、大學光(3218)、耕興(6146)、長聖(6712)、穩懋(3105)、上奇(6123)、神準(3558)、桓達(4549)、沛亨(6291)、新漢(8234)、太醫(4126)、倍力(6874)及奈米醫材(6612)等，共24家上、興櫃公司參與。

櫃買中心表示，與會上櫃及興櫃公司皆由其高階主管親自說明最新的財務業務情形，以及對未來產業前景的看法。