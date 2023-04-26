王子（邱勝翊）昔日以《模范棒棒堂》節目出道，長相帥氣獲得不少粉絲支持，過去因為因拍攝電影《山中森林》與郭雪芙傳出緋聞，不過戲散人散，戀情維持不到1年半。豈料，王子於今(26)日被爆出有了新的緋聞對象，對方是同為《全明星運動會》班底的席惟倫，對此，王子稍早透過IG發聲了。

王子近日被拍到與席惟倫打高爾夫球約會，一來一往像是情侶般的互動，結束後男方開車載女生離開，不過王子疑似發現有狗仔跟拍，隨後女方被當場丟包於捷運站，淋著雨且臉色愈變愈臭。

對此，王子今（26）日稍早也透過IG發聲，寫下「好心載妳說被丟包，妳倒是好好說說」，同時標註席惟倫的帳號，而女方目前尚未轉發該篇限時動態。對於兩人的緋聞，經紀公司「喜鵲娛樂」也代王子回應：「王子經紀人回應：就是好朋友一起去打球，結束順路載她到捷運站這樣子。」

王子IG標記席惟倫，稱自己好心載她還被說丟包。(圖/王子 IG)

事實上，29歲的席惟倫出生於美國洛杉磯，當年以模特兒身分出道，因外型姣好獲戲劇圈青睞，在偶像劇處女作《惡作劇之吻》中擔任第二女主角。桃花相當好的她，曾於2018年她被拍到與張立昂看電影約會，之後與網紅團體「Gino脖子」的脖子短暫交往，之後又被媒體目擊深夜與李唯楓看電影熱吻，感情世界比演藝事業更受矚目。2021年傳出與《全明星運動會2》的周予天擦出愛火，交往1年半後分手，如今又傳出與王子談戀愛，感情世界相當精采。