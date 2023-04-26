欣恬是去高雄餐旅大學餐飲管理系的應屆畢業生，在畢業前曾陸續於晶華國際酒店、福容大飯店等知名企業工作，累積許多飯店實務經驗，雖對餐飲業抱持濃厚興趣，但有感新冠疫情對餐飲產業的衝擊，經幾番思考後，決定改變未來職涯方向。經由網路搜尋得知「產業新尖兵試辦計畫」，不僅可以學習跨領域技能，還有補助訓練費用，於是報名參加桃竹苗分署的「前端工程師專業技術養成班」。

從零開始學習資訊產業相關技能的欣恬，參訓期間表現優異獲得老師讚賞，培養跨領域技能，訓後就業媒合成功轉職到資訊產業工作，擔任網頁前端工程師，讓職涯轉個彎，創造新的職涯方向。 畢業於中正大學機械系的政洋，初入職場擔任設備工程師職務，但有感隨著年齡增長，應該要再學習新的技能，以獲得更多發揮空間，在搜尋「產業新尖兵試辦計畫」相關課程後，決定參加由國立中興大學辦理的「工業數位製圖與雛型列印班」，在400小時的課程中，政洋不僅掌握基本的繪圖設計，同時學習具備產品製造實作技能及行銷能力等職能。

在訓期間政洋順利考取AutoCAD及SolidWorks等專業證照，更學習圖面製作、3D列印及維護等技術，最後順利進入知名光電產業擔任模造研發工程師一職，政洋表示參加產業新尖兵課程前僅是一位維修保養機具的工程師，現在已經成為是一名具有產品圖面設計兼備跨領域整合工作能力的工程師，感謝產業新尖兵計畫的協助，讓他可以朝著未來的職涯夢想邁進。

為了協助青年取得重點產業關鍵技能，勞動部勞動力發展署積極推動「產業新尖兵試辦計畫」，針對年滿15至29歲的失待業青年，每人最高補助10萬元的訓練費用，此外，訓練期間提供「學習獎勵金」減輕青年參訓負擔，每月最高發給8千元、最多可領取12個月共9.6萬元！想瞭解更多計畫課程及計畫資訊，歡迎至「產業新尖兵試辦計畫」網站查詢及報名，相關問題也可電洽免付費客服專線0800-777-888。