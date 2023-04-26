星座運勢是大眾經常關注的日常話題，占星專家唐綺陽分享2023年適逢桃花年，要想掌握戀愛運與好人緣不妨把握今年的難得機會。為讓消費者掌握運勢機會不費力，Uber Eats 今（26）日宣布攜手餐廳及商家合作夥伴於4月26日至5月9日推出「五月台好運」及「星座幸運色」活動，祭出上千家台味美食、壽司、手搖飲、小吃等日常美食買一送一，超過600項星座幸運色主題選品最高5折優惠，讓消費者動動手指輕鬆幫自己或幫身邊的人來點吃的、用的，累積好人緣存摺。

水象星座有機會在職場表現亮眼，忙於工作也別忘了好好吃頓早餐，或是點個滷肉飯、滷味、炒飯快速補充能量，也可順手幫同事點份壽司，為職場好人緣加分。土象星座壓力大的時候可以來點炸雞、鹽酥雞、手搖飲等療癒系食物，適時讓內心的火得到抒發。今年應酬多的風象星座，可多補充燙青菜或偶爾來點健康餐，讓身體輕盈少點負擔。人紅氣勢旺的火象星座，不妨為自己點個火辣嗆麻的麻辣燙，再來杯降火的茶飲平衡一下。

無論是用美食來療癒自己，或是貼心為同事朋友點餐，消費者於4月26日至5月9日期間，點購指定商家的活動餐點即可享買一送一優惠，包含壽司郎的10貫套餐、晨間廚房的巧克力厚片吐司套餐及古早奶茶／紅茶、土木公社的招牌炭烤肉蛋土司及公社奶茶、春芳號部分分店的百香愛妃及葡萄蘆薈蜜等全台上千家選擇；Uber One 會員輸入優惠序號【台好運】，消費滿350元可享一次77折優惠，單筆最高折抵100元。Uber Eats提醒，優惠數量有限，送完為止。

除了用美食療癒外，繽紛的幸運色好物不僅為生活增添色彩，也能帶來好心情！在Uber Eats上各種幸運色的商品（應該）都點得到，無論是搶眼紅色系的口紅、腮紅、熊本草莓、富士蘋果、聖女小番茄、萬丹紅豆，舒爽綠色系的茶樹面膜、靜岡抹茶蕨餅、有機綠豆、調味毛豆、日式綠茶，抑或是明亮黃色系的履歷台灣香蕉、水果玉米、美國黃檸檬、森永牛奶糖雪派、黑人牙膏等，都可輕鬆在Uber Eats上信手捻來帶有幸運色的生活好物，幫助消費者轉換好心情。

消費者可於4月26日至5月9日期間，選購Uber Eats上活動商家合作夥伴的星座幸運色主題選品即可享有最高5折優惠，合作商家夥伴包含屈臣氏、大潤發、DON DON DONKI、聖德科斯、寵物公園、傳統市場、楓康超市、Green&Safe、全聯、家樂福、家樂福超市、Mia C'bon、city'super、小北百貨、萊爾富及 Uber Eats 優市等，輸入優惠序號【鮮選星運色】再享9折優惠，單筆最高折抵200元，消費滿799元（不含外送費）以上方可使用，數量有限，兌完為止。