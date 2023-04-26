桃園國際機場26日上午獲報，一架由北京飛往的桃園的中國國際航空公司航班CA185上有爆裂物，桃園國際機場公司已經向航警局報案，CA185班機在抵達桃園機場時，塔台安排航班飛機停放於接駁機坪上，並關閉南跑道，至於詳細情況有待後續調查釐清。

桃園國際機場26日上午獲報，一架由北京飛往的桃園的中國國際航空公司航班CA185上有爆裂物，桃園國際機場公司已經向航警局報案，飛機停放於接駁機坪上，並關閉南跑道，詳細情況有待後續調查釐清。（民眾提供）
桃園國際機場26日上午獲報，一架由北京飛往的桃園的中國國際航空公司航班CA185上有爆裂物，桃園國際機場公司已經向航警局報案，飛機停放於接駁機坪上，並關閉南跑道，詳細情況有待後續調查釐清。（民眾提供）
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