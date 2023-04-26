桃機接通報「中國航空」有爆裂物 南跑道急關閉 13:152023/04/26 中時 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園國際機場26日上午獲報，一架由北京飛往的桃園的中國國際航空公司航班CA185上有爆裂物。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園國際機場26日上午獲報，一架由北京飛往的桃園的中國國際航空公司航班CA185上有爆裂物，桃園國際機場公司已經向航警局報案，CA185班機在抵達桃園機場時，塔台安排航班飛機停放於接駁機坪上，並關閉南跑道，至於詳細情況有待後續調查釐清。 桃園國際機場26日上午獲報，一架由北京飛往的桃園的中國國際航空公司航班CA185上有爆裂物，桃園國際機場公司已經向航警局報案，飛機停放於接駁機坪上，並關閉南跑道，詳細情況有待後續調查釐清。（民眾提供） 5月新制攸關荷包！10項減稅優惠 打疫苗收掛號費 尪深夜坐客廳 監視器突喊「哈囉掰掰」真相全網嚇死 缺蛋因應挨批怎麼做都不對 陳吉仲：雞蛋的多重宇宙 #爆裂物 #中國航空 #跑道關閉 #桃園國際機場 也許您會感興趣 推薦閱讀 梁修身眼疾纏身將開三次刀 製作公司無預警關閉 07:372023/04/17 娛樂 台獨教授嗆馬英九「說這4字就接機」 徐巧芯喊：我包車 17:382023/03/29 政治 驚險片！隨扈見爆裂物秒甩「黑色公事包」 箭步出手護岸田 22:552023/04/15 國際 長億高中飛盤隊奪全國冠軍8連霸 新跑道今落成助選手創佳績 17:302023/04/11 寶島 防網路盜刷 兆豐銀關閉電子信箱發送OTP密碼 21:122023/04/11 財經 睽違5年桃園看飛機秘境悄開放 航空迷暴動湧入 15:372023/04/09 生活 讓大自然休息 阿塱壹古道每年7、8月關閉 14:272023/04/12 生活 告別核電時代 德國關閉最後3座電廠 17:112023/04/15 國際 狒狒逃跑引發全台炸鍋 綠委籲六福村：應先關閉園區 11:502023/03/31 政治 曾稱狒狒區防護措施無異 六福村急關閉動物園區 23:572023/03/29 生活 《國際產業》Signature Bank加密貨幣帳戶 4月5日前關閉 11:582023/03/29 財經 疫後人力短缺 澳門傳將關閉數千個酒店房間 13:542023/04/06 財經 清水自由車場迎接全中運 全國唯一國際認證木質賽道 18:242023/04/12 生活 桃捷再收恐嚇信！揚言要放爆裂物在這三區捷運站 21:502023/04/10 社會 嘉保大橋下驚見大量廢棄PU跑道霸路 民眾祭祖找嘸路 15:472023/03/28 生活 路透：北京計畫對台設「禁航區」 國防部這樣說 14:432023/04/12 國際 土耳其指伊拉克機場遭滲透 對往來航班關閉領空 09:262023/04/06 國際 中職》桃園棒球場換人工草皮？ 浦韋青：確實有多人建議過 15:082023/04/14 體育 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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